Domenica c’è la notte degli Oscar. Anche se è un po’ deprimente parlarne mentre gli Stati Uniti sono in guerra contro l’Iran, proviamo a concentrarci sui film tanti e molto belli che si contenderanno le famose statuette. Con il record storico di sedici nomination I peccatori di Ryan Coogler si pone come uno dei possibili mattatori della serata, ma sicuramente dovrà vedersela con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che di candidature ne ha ottenute “solo” tredici.

Fino a pochi giorni fa Una battaglia dopo l’altra era il favorito assoluto per la vittoria del premio come miglior film, ma l’horror di Coogler ha rimontato e forse potrebbe spuntarla. Entrambi i film hanno le carte in regola. Tutti e due infatti sono forti di statistiche finora vincenti.

Nella quasi centenaria storia degli Oscar (siamo all’edizione numero 98) i film che hanno vinto la combinazione di premi che si sono aggiudicati Una battaglia dopo l’altra (tra cui i premi assegnati dai registi e dai produttori statunitensi) e I peccatori (tra cui il premio principale assegnato dagli attori, che tra l’altro costituiscono il gruppo più numeroso dell’Academy) hanno sempre vinto poi il premio per il miglior film. Comunque vada, un altro record sarà cancellato.