- Tra i 18 e i 42 anni la temperatura corporea delle donne aumenta stabilmente per motivi ancora da chiarire.
- Alcune persone fanno di continuo sogni così vividi da lasciarle spossate.
- L’atrofizzazione delle zampe anteriori si è verificata in molte specie di dinosauri carnivori che hanno sviluppato una grossa testa.
- Le similitudini tra i polsi degli scimpanzé e degli esseri umani indicano che il loro ultimo antenato comune camminava sulle nocche.
- Il Cern ha annunciato i piani per la costruzione di un nuovo acceleratore di particelle lungo 91 chilometri.
- Un modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla OpenAi ha smentito una congettura formulata dal matematico Paul Erdős ottant’anni fa.
- Il primo test di una nuova versione del razzo Spaceship, dell’azienda SpaceX, si è concluso con un parziale successo.
- Il cambiamento climatico farà scomparire l’habitat di migliaia di piante che non potranno migrare altrove.
- Un astronauta cinese passerà un anno nello spazio per preparare le future missioni sulla Luna del suo paese.
- L’azienda Colossal Biosciences sostiene di poter riportare in vita il moa grazie a un uovo sintetico.
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