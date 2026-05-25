Alle 15 sono stati pubblicati gli exit poll relativi a sei delle principali città in cui si è votato nelle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Messina, Prato e Arezzo.

A Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini è in testa e potrebbe vincere già al primo turno. Assessore nella giunta uscente guidata da Luigi Brugnaro, è dato tra il 47 e il 51 per cento, contro il 40-44 per cento di Andrea Martella, del centrosinistra.

Il centrodestra ha strappato Reggio Calabria al centrosinistra con Francesco Cannizzaro, di Forza Italia (Fi), dato al 64-68 per cento contro il 21-25 per cento di Domenico Battaglia.

A Salerno ha vinto nettamente il candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca, già quattro volte sindaco della città e due volte presidente della regione Campania. De Luca, 77 anni, dato tra il 56 e il 60 per cento, era sostenuto da sette liste civiche, ma non dal Partito democratico (Pd), che non ha presentato candidati. Al secondo posto è arrivato Franco Lanocita, sostenuto dal Movimento 5 stelle (M5s) e da Alleanza verdi e sinistra (Avs).