Il 26 gennaio a Rogoredo, un quartiere nella periferia di Milano, un uomo di origine marocchina è stato ucciso da un agente di polizia. Abderrahim Mansouri, 28 anni, è stato ucciso da un colpo di pistola alla testa in via Impastato. A sparare un poliziotto quarantenne del commissariato Mecenate, indagato per omicidio volontario, che non è stato sospeso dal servizio. Sull’omicidio ci sono pochi elementi, quasi tutti riportati dall’agente che ha sparato. Ma si confronterà la sua testimonianza con i video delle telecamere di sicurezza di un Atm (almeno tre), attive al momento della sparatoria. L’indagato ha raccontato che stava effettuando insieme a un collega una retata antidroga quando ha visto un uomo con una pistola in mano, che non si è fermato all’alt degli agenti.

Per questo avrebbe sparato un colpo da una distanza di trenta metri, colpendolo alla testa. Successivamente avrebbe rimosso l’arma dalle mani dell’uomo, che si sarebbe rivelata una pistola a salve. L’altro agente era distante e in ogni caso ha confermato la versione del collega. Mansouri aveva precedenti per spaccio ed è stato ritrovato con quantità modeste di droga nel giubbotto: eroina, crack, hashish.

Mansouri era soprannominato “Zack” ed era già conosciuto dall’agente che gli ha sparato, che ha una “lunga esperienza” nell’antidroga. Secondo quanto riportato da Mario Di Vito sul manifesto, l’agente si trovava a piazzale Corvetto quando verso le 17 ha saputo dell’operazione, in corso al cosiddetto boschetto di via Impastato. Ha deciso di raggiungere i colleghi, perché l’operazione non stava andando bene, anche se non era previsto che partecipasse. Parcheggiata l’auto, ha trovato sei colleghi (due in divisa e quattro in borghese) insieme a un uomo arrestato perché accusato di spaccio. Poi ha deciso di andare a “fare un giro” nel boschetto “essendo molto conosciuto nella zona”.