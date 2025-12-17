Sul monte Bondone (Trento) un elicottero ha fatto quaranta viaggi per portare neve artificiale sulle piste da sci (1); l’intervento ha comportato l’emissione di almeno una tonnellata e mezzo di anidride carbonica (2). In un comprensorio del Trentino due sciatori sono scesi lungo una pista chiusa provocando una valanga di neve artificiale (3). Per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina saranno sparati 2,4 milioni di metri cubi di neve artificiale, una quantità pari a 1.600 palazzi di cinque piani (4). A Milano è stato quasi completato il nuovo stadio per l’hockey su ghiaccio per le olimpiadi invernali, ma la federazione hockey degli Stati Uniti minaccia di non mandare i suoi atleti contestando la scarsa lunghezza della pista e la dubbia qualità del ghiaccio (5) (6).
In Piemonte fa più caldo in quota che in pianura, e i ghiacciai sono arretrati di dodici metri rispetto all’anno scorso (7). Il ghiacciaio dell’Adamello (Brescia) ha perso 450 metri in sei anni e un’associazione locale ha creato un video in timelapse per mostrare l’arretramento, con i suoni originali prodotti dalle masse di ghiaccio che si staccano (8) (9). Sulle Dolomiti lo scioglimento dei ghiacciai ha liberato nell’atmosfera il ddt, un insetticida per l’agricoltura molto tossico usato negli anni sessanta e settanta, che al tempo si era disperso nell’aria ed era stato portato dai venti fino alle vette, dov’è rimasto intrappolato nel ghiaccio per decenni (10).
Nel 2025 la Lombardia ha subìto cinquanta eventi climatici estremi che hanno causato danni a persone e/o cose (11). A Milano i giorni con aria inquinata e valori sopra i limiti nel 2025 sono già stati 57 (12) ed è previsto un peggioramento nelle ultime settimane dell’anno (13). Alessandria è di gran lunga la città italiana in cui l’aria è più avvelenata dai pfas, i cosiddetti inquinanti eterni, a causa della presenza di una fabbrica che appartiene a una multinazionale della chimica (14) (15).
A Napoli un gruppo di ambientalisti ha sfilato in processione per le vie del centro, portando uno stendardo della madonna con la scritta “Santa Maria liberaci dall’overtourism, dalle grandi navi e dai veleni” (16). A Erba (Como) alcune associazioni ambientaliste hanno lanciato un appello a non usare i palloncini gonfiabili di plastica durante i festeggiamenti del periodo natalizio, facendo arrabbiare il sindaco (17). A Montecchio Precalcino (Vicenza) gli ambientalisti che si battono contro l’estensione di un’area industriale hanno ricevuto una lettera di solidarietà da re Carlo d’Inghilterra (18). A Roma un’associazione di volontari sta staccando e raccogliendo migliaia di cartelli abusivi e di sticker incollati alla segnaletica, con l’intento di portare tutto il materiale rimosso al sindaco Gualtieri (19).
A Milano la società italiana di medicina ambientale ha calcolato che durante il periodo natalizio le emissioni di Co2 aumenteranno del 130 per cento e i rifiuti prodotti arriveranno a circa ottantamila tonnellate, un peso pari a quello di una portaerei medio-grande carica (20). A Venezia i gondolieri sub hanno raccolto dai canali 18 quintali di rifiuti, la quantità più alta da quando lo fanno (21). A Taranto l’azienda comunale di servizi ambientali è stata accusata di non raccogliere i rifiuti nel difficile quartiere Tamburi per far crescere artificiosamente i dati sulla differenziata in città (22). A Foggia un’associazione di abitanti del quartiere Ferrovia ha minacciato di non pagare più la Tari se il comune non raccoglierà i rifiuti dai marciapiedi (23) (24).
A Rimini ci sono proteste in tre quartieri di periferia per la diffusione in quell’area di una novantina di lupi (25) (26). A Torino la rettrice dell’università ha definito “inabitabile” il quartiere periferico Barriera, provocando le reazioni di chi ci vive (27) (28). Nel quartiere di Torpignattara a Roma, dove convivono 23 diverse nazionalità, c’è stata una festa con musica e balli in strada contro una manifestazione per la remigrazione di Forza nuova (29).
A Roma l’abbandono scolastico nel popolare quartiere della Magliana è di quasi il 28 per cento, mentre nel ricco quartiere Trieste è del 5,4 per cento (30). Nel comune di San Gennaro Vesuviano, vicino a Napoli, 76 operai vivevano in condizioni di degrado in un capannone accanto all’opificio abusivo in cui lavoravano (31). Alla periferia nord di Milano, nell’area di una stazione ferroviaria dismessa, sarà costruito da zero un nuovo quartiere chiamato L’innesto perché nascerà tra due quartieri (32).
A Pordenone diverse associazioni dei quartieri di periferia hanno protestato perché il comune ha messo le luminarie di Natale solo in centro (33). A Gabicce Mare (Pesaro) c’è diffusa ironia per le luminarie di Natale, che secondo alcuni hanno una forma fallica (34). A Rutigliano (Bari) il sindaco di centrosinistra ha fatto togliere le luminarie con la scritta Xmas quando gli è stato fatto notare che anziché “Christmas” molti leggevano “Decima Mas” (35).
A Palermo le luminarie natalizie sono in stile arabo e normanno in omaggio alla multiculturalità (36). A Ferrara le luminarie della via principale sono costituite dall’incipit dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, che visse quindici anni nella città emiliana (37). A Cantagallo (Prato) il comune ha deciso di usare i fondi abitualmente destinati alle luminarie per regalare buoni spesa alle famiglie e alle persone in difficoltà (38). In una frazione di Sanremo gli operai del comune hanno montato le luminarie nella piazza sbagliata (39). A Sarcedo (Vicenza) ignoti hanno rubato le luminarie messe dai commercianti su un albero di Natale in piazza (40).
A Rubiera (Reggio Emilia) un uomo ha preso il telefono della fidanzata mentre dormiva e l’ha inquadrata con la funzione Face Id per entrare nel suo conto corrente bancario, quindi le ha sottratto 25mila euro con due bonifici istantanei; il giorno dopo la donna ha messo fine alla relazione e lo ha denunciato (41). A Castel Cerreto (Bergamo) ignoti hanno rubato nove chili di pane (42). Nei boschi di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) cinque persone hanno segato e rubato quaranta alberi di leccio (43).
Nel comune di Arnad (Aosta) due ladri sono entrati in un appartamento ma qualcuno li ha visti e ha diffuso l’allarme in paese, al che una cinquantina di abitanti sono andati a cercarli, li hanno trovati e quindi inseguiti per i boschi; uno è riuscito a scappare, l’altro è stato preso, picchiato e colpito con un piccone, riportando la frattura del bacino (44). In una chiesa di Roma un uomo si è inginocchiato accanto a una donna fingendo di pregare, poi le ha rubato la borsa ed è scappato (45). A Orzivecchi (Brescia) ignoti sono entrati in una chiesa forzando la porta laterale per rubare alcune opere d’arte, ma il gatto del parroco trovando la porta aperta è entrato ed è saltato sull’altare facendo scattare l’allarme e mettendo in fuga i ladri (46).
Nel cimitero di Battipaglia (Salerno) c’è stato un inseguimento tra le tombe e i loculi che ha avuto per protagonisti uno scippatore e un uomo che voleva fermarlo (47). Nel cimitero monumentale di Torino ignoti hanno rubato decine di pomelli di ottone sulle lapidi (48). A Roapiana (Cuneo) ignoti hanno rubato la scala in alluminio usata dai parenti dei morti per mettere i fiori sui loculi più alti (49). Furti di rame nei cimiteri sono avvenuti nell’ultima settimana a Frascarolo (Pavia) (50), a Barco (Reggio Emilia) (51), a Cavernago (Bergamo) (52), a Eboli (Salerno) (53) e a Opera (Milano) (54).
Nel cimitero di Vimodrone (Milano) il comune ha messo una golf car a disposizione degli anziani con difficoltà di deambulazione, i cui parenti morti si trovano nei loculi più lontani dall’ingresso (55). A Monza il comune ha deciso di creare un cimitero multireligioso accanto a quello cattolico e la Lega ha protestato perché lo spazio maggiore sarà dedicato ai musulmani (56). All’Aquila alcuni ultras della locale squadra di calcio colpiti da daspo, a cui quindi è vietato entrare allo stadio, hanno visto la partita contro l’Ostiamare andando nel limitrofo e sovrastante cimitero monumentale, da cui si scorge un pezzo del campo di calcio (57). A Modena alcuni senza tetto dormono nei loculi vuoti del cimitero (58).
Nell’aeroporto di Malpensa dormono circa ottanta senza tetto e alla prefettura di Varese si è tenuto un vertice per farli andare via prima dell’inizio delle olimpiadi invernali (59). A Trento la polizia municipale ha sequestrato il cane di un senza tetto e lo ha affidato a una famiglia (60). In un parco nel centro di Milano è stato trovato il cadavere del primo senza tetto morto di freddo quest’inverno, un uomo di 65 anni proveniente dallo Sri Lanka (61). Ad Azzano (Bergamo) i carabinieri non sono riusciti a rintracciare neanche un parente di un senza tetto polacco di 45 anni morto due settimane fa nel suo giaciglio in un bosco, quindi il comune provvederà alla sua sepoltura (62). A Barberino del Mugello (Firenze) un uomo di 71 anni si è fatto esplodere nella casa da cui tre giorni dopo doveva essere sfrattato (63).
Questo articolo è tratto dalla newsletter Cronache.
Se vuoi contribuire alla newsletter puoi mandare una notizia con il relativo link a cronache@internazionale.it
|
Iscriviti a
Cronache
|
Da Aosta a Palermo, una settimana in Italia raccontata da Alessandro Gilioli. Ogni venerdì.
|Iscriviti
|
Iscriviti a
Cronache
|
Da Aosta a Palermo, una settimana in Italia raccontata da Alessandro Gilioli. Ogni venerdì.
|Iscriviti
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it