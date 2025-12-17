Sul monte Bondone (Trento) un elicottero ha fatto quaranta viaggi per portare neve artificiale sulle piste da sci (1); l’intervento ha comportato l’emissione di almeno una tonnellata e mezzo di anidride carbonica (2). In un comprensorio del Trentino due sciatori sono scesi lungo una pista chiusa provocando una valanga di neve artificiale (3). Per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina saranno sparati 2,4 milioni di metri cubi di neve artificiale, una quantità pari a 1.600 palazzi di cinque piani (4). A Milano è stato quasi completato il nuovo stadio per l’hockey su ghiaccio per le olimpiadi invernali, ma la federazione hockey degli Stati Uniti minaccia di non mandare i suoi atleti contestando la scarsa lunghezza della pista e la dubbia qualità del ghiaccio (5) (6).

In Piemonte fa più caldo in quota che in pianura, e i ghiacciai sono arretrati di dodici metri rispetto all’anno scorso (7). Il ghiacciaio dell’Adamello (Brescia) ha perso 450 metri in sei anni e un’associazione locale ha creato un video in timelapse per mostrare l’arretramento, con i suoni originali prodotti dalle masse di ghiaccio che si staccano (8) (9). Sulle Dolomiti lo scioglimento dei ghiacciai ha liberato nell’atmosfera il ddt, un insetticida per l’agricoltura molto tossico usato negli anni sessanta e settanta, che al tempo si era disperso nell’aria ed era stato portato dai venti fino alle vette, dov’è rimasto intrappolato nel ghiaccio per decenni (10).

Nel 2025 la Lombardia ha subìto cinquanta eventi climatici estremi che hanno causato danni a persone e/o cose (11). A Milano i giorni con aria inquinata e valori sopra i limiti nel 2025 sono già stati 57 (12) ed è previsto un peggioramento nelle ultime settimane dell’anno (13). Alessandria è di gran lunga la città italiana in cui l’aria è più avvelenata dai pfas, i cosiddetti inquinanti eterni, a causa della presenza di una fabbrica che appartiene a una multinazionale della chimica (14) (15).

A Napoli un gruppo di ambientalisti ha sfilato in processione per le vie del centro, portando uno stendardo della madonna con la scritta “Santa Maria liberaci dall’overtourism, dalle grandi navi e dai veleni” (16). A Erba (Como) alcune associazioni ambientaliste hanno lanciato un appello a non usare i palloncini gonfiabili di plastica durante i festeggiamenti del periodo natalizio, facendo arrabbiare il sindaco (17). A Montecchio Precalcino (Vicenza) gli ambientalisti che si battono contro l’estensione di un’area industriale hanno ricevuto una lettera di solidarietà da re Carlo d’Inghilterra (18). A Roma un’associazione di volontari sta staccando e raccogliendo migliaia di cartelli abusivi e di sticker incollati alla segnaletica, con l’intento di portare tutto il materiale rimosso al sindaco Gualtieri (19).

A Milano la società italiana di medicina ambientale ha calcolato che durante il periodo natalizio le emissioni di Co2 aumenteranno del 130 per cento e i rifiuti prodotti arriveranno a circa ottantamila tonnellate, un peso pari a quello di una portaerei medio-grande carica (20). A Venezia i gondolieri sub hanno raccolto dai canali 18 quintali di rifiuti, la quantità più alta da quando lo fanno (21). A Taranto l’azienda comunale di servizi ambientali è stata accusata di non raccogliere i rifiuti nel difficile quartiere Tamburi per far crescere artificiosamente i dati sulla differenziata in città (22). A Foggia un’associazione di abitanti del quartiere Ferrovia ha minacciato di non pagare più la Tari se il comune non raccoglierà i rifiuti dai marciapiedi (23) (24).