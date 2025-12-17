Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 76 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi.
Di notte succedono cose misteriose. Alcune solo nella nostra testa: per esempio, potremmo immaginare di attraversare il polo nord a bordo di un enorme orsetto gommoso o di parlare con il cane del vicino. Nell’articolo di copertina, gli scienziati spiegano che i sogni possono essere raccolti e capiti meglio se li annotiamo subito al risveglio: basta tenere un quaderno vicino al letto, segnare ciò che affiora alla memoria e osservare come le storie cambiano nel tempo. È un esercizio che allena il cervello a riconoscere le emozioni.
In questo numero si parla anche di salute mentale, che non è l’assenza di problemi ma la capacità di capire come si sta davvero, affrontare lo stress e chiedere aiuto quando serve. Piccoli segnali – un calo di energia, la difficoltà a concentrarsi, la sensazione di essere sopraffatti – possono essere preziosi indizi. Riconoscerli permette di intervenire prima che il malessere diventi troppo grande.
In questi casi anche la musica può essere d’aiuto: cantare o suonare uno strumento, da soli o in gruppo, rende felici e trasmette calma e sicurezza. Nella pagina delle lettere Lisa Maria ha scritto che lei suona il corno francese (che stile!), e voi?
Sommario
Un momento imbarazzante: judo
di Cristina Portolano
In copertina: la scienza dei sogni
Dein Spiegel, Germania
Test: che ottone sei?
di Susanna Mattiangeli
Fumetto: Carlotta superflash, n. 13
di Silvia Vecchini e Sualzo
Economia: basta vestiti usa e getta
Albert, Francia
Storie in partenza
di Francesco Pacifico
Benessere: come stai?
Junior Report, Spagna
Fumetto: imparate un trucco di magia
di Stefan Hahn
Giappone: la gara dei rifiuti
The Japan Times, Giappone
Domande incrociate: fastidio
di Susanna Mattiangeli
Confronto: bambine e bambini dovrebbero aiutare in casa?
The Week Junior, Regno Unito
Fumetto: che genere di amicizia?
Biscoto, Francia
Portfolio: una notte a teatro
di Francesca Leonardi
Filosofia: cos’è la voce
di Ilaria Rodella
Una parola in giapponese: lavorare
di Junko Terao
In chat con: Giorgio Poi
Ricetta: biscotti di ceci e zucca
di Luisa Ciffolilli
Trova le dieci differenze
di Alice Micol
Manga: cos’hanno in comune la maga Lucy e il cavaliere Shun?
di Mara Famularo
L’ultima
