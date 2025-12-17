Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 76 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi.

Di notte succedono cose misteriose. Alcune solo nella nostra testa: per esempio, potremmo immaginare di attraversare il polo nord a bordo di un enorme orsetto gommoso o di parlare con il cane del vicino. Nell’articolo di copertina, gli scienziati spiegano che i sogni possono essere raccolti e capiti meglio se li annotiamo subito al risveglio: basta tenere un quaderno vicino al letto, segnare ciò che affiora alla memoria e osservare come le storie cambiano nel tempo. È un esercizio che allena il cervello a riconoscere le emozioni.

In questo numero si parla anche di salute mentale, che non è l’assenza di problemi ma la capacità di capire come si sta davvero, affrontare lo stress e chiedere aiuto quando serve. Piccoli segnali – un calo di energia, la difficoltà a concentrarsi, la sensazione di essere sopraffatti – possono essere preziosi indizi. Riconoscerli permette di intervenire prima che il malessere diventi troppo grande.

In questi casi anche la musica può essere d’aiuto: cantare o suonare uno strumento, da soli o in gruppo, rende felici e trasmette calma e sicurezza. Nella pagina delle lettere Lisa Maria ha scritto che lei suona il corno francese (che stile!), e voi?

Copertina di Simon Bailly

Sommario

Un momento imbarazzante: judo
di Cristina Portolano

In copertina: la scienza dei sogni
Dein Spiegel, Germania

Test: che ottone sei?
di Susanna Mattiangeli

Fumetto: Carlotta superflash, n. 13
di Silvia Vecchini e Sualzo

Economia: basta vestiti usa e getta
Albert, Francia

Storie in partenza
di Francesco Pacifico

Benessere: come stai?
Junior Report, Spagna

Fumetto: imparate un trucco di magia
di Stefan Hahn

Giappone: la gara dei rifiuti
The Japan Times, Giappone

Domande incrociate: fastidio
di Susanna Mattiangeli

Confronto: bambine e bambini dovrebbero aiutare in casa?
The Week Junior, Regno Unito

Fumetto: che genere di amicizia?
Biscoto, Francia

Portfolio: una notte a teatro
di Francesca Leonardi

Filosofia: cos’è la voce
di Ilaria Rodella

Una parola in giapponese: lavorare
di Junko Terao

In chat con: Giorgio Poi

Ricetta: biscotti di ceci e zucca
di Luisa Ciffolilli

Trova le dieci differenze
di Alice Micol

Manga: cos’hanno in comune la maga Lucy e il cavaliere Shun?
di Mara Famularo

L’ultima

