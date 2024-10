Secondo le ricostruzioni, due minorenni e un ragazzo di 25 anni del quartiere hanno aggredito alcuni bengalesi, che erano nel parco per festeggiare il compleanno di uno dei loro figli. Dei bambini bengalesi giocavano con un pallone, che gli è stato sottratto da un ragazzo più grande del quartiere. La sorella maggiore dei bambini bengalesi ha chiamato le famiglie, perché intervenissero a difesa dei fratelli. Ma la tensione è subito salita, i ragazzi del quartiere hanno cominciato a insultare i bambini con frasi razziste, poi sono passati alle mani. Un uomo bengalese è stato ferito in modo grave al collo con una bottiglia dagli aggressori, che poi sono scappati.

Oggi il parco – diventato il simbolo di un multiculturalismo non privo di conflitti – porta il nome di un partigiano gappista, Giordano Sangalli, morto a sedici anni in battaglia, durante l’occupazione nazista della capitale nel 1944. Nel parco a ridosso dell’acquedotto, voluto dal comitato di quartiere e dai cittadini della zona nel 2010, la scorsa estate si è consumata un’aggressione razzista contro due famiglie straniere residenti da molti anni nella zona, che ospita una delle più grandi comunità bengalesi in Europa.

Dove oggi ci sono un prato e un parco pubblico che circonda gli archi dell’acquedotto Alessandrino, che collega il centro di Roma alla sorgente di Pantano Borghese sulla via Prenestina, un tempo c’era un campo da calcio in cui venivano ad allenarsi i ragazzi di Torpignattara, un quartiere popolare della periferia orientale della città nato nei primi del novecento.

E per questo il quartiere ha reagito convocando una grande manifestazione il 2 luglio 2024, che è stata molto partecipata e ha richiesto al municipio l’assegnazione di una bocciofila all’interno del parco per dare una sede alle associazioni. “L’unico modo per contrastare la violenza è creare iniziative culturali: infatti quando i ragazzi escono dalla scuola dell’obbligo in questo tipo di quartieri, sono lasciati da soli e si riaggregano intorno a vecchie culture della violenza”, conclude Borsetti.

Per Borsetti questi episodi sono sempre meno frequenti, ma ogni tanto scoppiano dei conflitti tra i vecchi abitanti e i nuovi, tra una sottocultura popolare e criminale e le famiglie di immigrati. “Ci è andata bene che non è morto nessuno. La cosa grave è se episodi di questo tipo vengono trattati come normali”, dice Borsetti.

“Quel parco è sempre stato un po’ di frontiera, noi con la scuola ci facciamo tante attività, è frequentato dagli immigrati e dagli studenti, ma c’è anche una piccola criminalità da sempre presente”, spiega Borsetti. “Anche se il quartiere si è gentrificato, c’è una sottocultura molto popolare, anche violenta. È un fenomeno molto antico in queste zone di Roma, raccontato anche da grandi autori come Pier Paolo Pasolini”, aggiunge l’insegnante.

I giorni successivi nel parco è stato convocato un presidio da parte di tutte le associazioni che animano le attività interculturali della zona, ma alcuni abitanti delle palazzine popolari all’estremità del parco sono scesi per contestarlo. Solo una persona è stata fermata, ma la vicenda ha riaperto vecchie ferite. “Per noi insegnanti impegnati ogni giorno a scuola con i ragazzi è stato un trauma. Per questo abbiamo organizzato un presidio il giorno successivo”, racconta Vania Bosetti, insegnante della scuola Carlo Pisacane di Torpignattara.

“Ammazzalo”, gridava l’uomo mentre il figlio prendeva a pugni il ragazzo, uccidendolo. Due anni prima, durante una rapina erano stati uccisi in via Giovannoli un cinese di 31 anni, Zhou Zheng, e la figlia di sei mesi. L’uomo stava rientrando a casa dopo avere chiuso il suo negozio.

Da almeno vent’anni Torpignattara soffre di un racconto che la descrive come una polveriera pronta a esplodere, oppure la indica come un modello di inclusione da seguire, ma nel frattempo ci sono stati diversi episodi violenti che hanno lasciato un segno profondo nella memoria degli abitanti, come l’omicidio nel settembre 2014 di un ragazzo pachistano di 28 anni, Muhammad Shahzad Khan, picchiato e ucciso da un diciassettenne, incitato dal padre affacciato al balcone di via Ludovico Pavoni.

“Tutto è ancora autorganizzato, manca un progetto di lungo periodo”, continua Ottoni. Anche per questo, secondo l’attivista, di tanto in tanto si riaccendono le tensioni tra le famiglie più marginali della zona e le comunità di stranieri. “Siamo nati nel 2012 per riportare il cinema a Torpignattara, una delle aree più densamente abitate di Roma, dove non ce n’è neanche uno. Quando abbiamo cominciato non c’erano offerte culturali, a parte il teatro off. Volevamo riabituare il quartiere all’esperienza del cinema e non ci siamo mai più fermati”, afferma Ottoni, che quest’anno nella rassegna di Karawan ha previsto la proiezione di C’è ancora domani di Paola Cortellesi con i sottotitoli in bengalese.

“Quest’anno il clima di tensione era percepibile, ci siamo sentiti una specie di presidio culturale e sociale nel parco, mentre altri soffiavano sul fuoco. A un certo punto sono venuti anche degli esponenti di CasaPound a fare una passerella”, spiega l’operatrice culturale.

L’unicità di Torpignattara è confermata da Alessandra Broccolini, professoressa di antropologia del territorio all’università Sapienza di Roma. Nella memoria del posto rimane la sua origine: “è una specie di quartiere-paese in cui si sentono parlare più dialetti italiani”. Negli anni settanta la zona si è spopolata a causa della presenza di un maggiore degrado e della criminalità, ma poi dagli anni ottanta e novanta gli abitanti sono ricominciati a aumentare, soprattutto grazie alle comunità di stranieri, in particolare bengalesi e cinesi che si sono trasferiti nella zona.

“Negli anni novanta sono cominciati i primi conflitti tra i vecchi e i nuovi abitanti”, continua Broccolini, secondo cui il quartiere rappresenta bene l’evoluzione delle migrazioni straniere in Italia e del loro racconto nei mezzi d’informazione. Per Torpignattara si può parlare di una “superdiversità”, cioè di un’area in cui convivono molte culture diverse.

Al momento la comunità bengalese del quartiere è ben radicata: sono proprietari di ristoranti e piccole aziende, commercianti, “persone che producono ricchezza e pagano le tasse”. Anche per questa ragione, nella zona il tasso di ricongiungimenti familiari da paesi stranieri è molto alto. Nel corso degli anni, tuttavia, è cresciuta la tensione tra le diverse comunità: prima a causa della presenza dei bambini stranieri nelle scuole del quartiere, poi dei conflitti condominiali, infine della presenza di luoghi di culto anche informali.