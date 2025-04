Donald Trump ha ceduto. Poco più di dodici ore dopo l’entrata in vigore del sistema radicale di dazi reciproci, li ha sospesi per novanta giorni. Trump ha dichiarato di averlo fatto perché più di 75 paesi hanno avviato negoziati con la sua amministrazione per affrontare le rimostranze statunitensi sul funzionamento del commercio globale. Anche l’andamento convulso delle borse potrebbe aver influenzato la sua decisione. L’annuncio di Trump ha dato un sollievo immediato ai mercati, il rinvio ha alleviato infatti i timori di danni economici imminenti, e le azioni e i future (contratti con cui due parti s’impegnano a scambiare un bene a un prezzo prefissato ma con la consegna in data futura) sulle materie prime hanno registrato un forte rialzo.

Tuttavia, la pausa nei dazi è ben lontana da un cessate il fuoco completo. Rimangono tre preoccupazioni. La prima è che il presidente ha fatto un’enorme eccezione alle sue concessioni, portando i dazi sui prodotti cinesi al 125 per cento: dodici ore prima erano del 104 per cento, un ulteriore aumento rispetto all’annuncio del 34 per cento di una settimana fa. La ritorsione speciale deriva dal fatto che il governo cinese ha osato rispondere con la stessa moneta ai dazi di Trump. La Cina ha mostrato una “mancanza di rispetto” verso i mercati mondiali, ha detto il presidente statunitense sul suo social network Truth.

La seconda preoccupazione è che la pausa di Trump si applica solo ai cosiddetti dazi reciproci, imposti ai paesi che hanno alti surplus commerciali con gli Stati Uniti. Rimane invece in vigore un’imposta del 10 per cento su tutte le importazioni, tranne su alcuni prodotti. In certi casi, come per le auto, i dazi sono del 25 per cento, come annunciato a marzo. Altre merci, compresi i prodotti farmaceutici e i semiconduttori, potrebbero presto essere colpiti da dazi specifici. Il risultato è che, pur allontanando il mondo dall’orlo di una guerra commerciale catastrofica, nello spazio di due mesi Trump ha comunque ha in media aumentato i dazi statunitensi al livello più alto in quasi un secolo, passando da circa il 3 per cento a circa il 20 per cento.