In particolare, il presidente ha riconosciuto di aver tenuto conto del mercato obbligazionario, dove il debito degli Stati Uniti, considerato il bene rifugio per eccellenza, ha subìto forti turbolenze negli ultimi giorni.

La guerra commerciale mondiale si è improvvisamente trasformata in un duello tra superpotenze: il 9 aprile il presidente statunitense Donald Trump ha sospeso i dazi doganali aggiuntivi nei confronti di decine di paesi, ma ha aumentato quelli imposti alla Cina, portandoli al 125 per cento.

Rimproverando alla Cina una “mancanza di rispetto”, Trump ha però annunciato sul suo social network Truth Social un aumento con effetto immediato al 125 per cento dei dazi sui prodotti cinesi.

Il 9 aprile Pechino aveva affermato che i dazi sui prodotti statunitensi sarebbero passati dal 34 all’84 per cento.

Il presidente statunitense ha inoltre assicurato che “più di settantacinque paesi” si sono fatti avanti per negoziare un accordo commerciale con gli Stati Uniti.

Trump ha fatto sapere che sospenderà per novanta giorni i dazi aggiuntivi imposti a questi paesi, limitandoli al 10 per cento per tutti.

Per quanto riguarda la Cina, ha detto che non prevede di aumentarli ulteriormente: “Non penso che sarà necessario. Abbiamo calcolato tutto con grande precisione”.