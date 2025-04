Quando Washington ha imposto ulteriori dazi del 34 per cento sui prodotti cinesi, Pechino ha risposto immediatamente, annunciando in meno di 24 ore che le imposte avranno valore reciproco: tutti i prodotti statunitensi che entreranno nel paese saranno tassati al 34 per cento. Trump, a quel punto, ha rilanciato minacciando di imporre ulteriori tariffe del 50 per cento se la Cina non rinuncerà entro il 9 aprile alle sue rappresaglie.

La questione è tutt’altro che marginale. L’anno scorso la Cina ha esportato prodotti per 439 miliardi di dollari negli Stati Uniti, il triplo rispetto alle esportazioni statunitensi in Cina (143 miliardi). I prodotti finiti nel mirino, tra l’altro, sono indispensabili per entrambe le economie e comprendono anche i minerali strategici. La posta in gioco, insomma, è colossale.

Difficile immaginare che la Cina possa cedere all’ultimatum di Trump. I due governi, infatti, si giocano la propria credibilità in questo braccio di ferro. Il Partito comunista cinese non può dare l’impressione di lasciarsi dettare la linea dall’esterno: ne vale del prestigio di Xi Jinping sia sul fronte interno sia sul palcoscenico internazionale, dove Pechino si presenta come alternativa agli Stati Uniti.

Negli ultimi giorni il potere cinese ha costruito una narrazione per la popolazione del paese. La mattina del 7 aprile l’editoriale del Quotidiano del popolo, organo ufficiale del partito, letto in tutto il paese, ha scelto toni rassicuranti. “Il cielo non ci cadrà addosso”, ha scritto con linguaggio poetico.