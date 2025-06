La storia dell’umanità è costellata di lotte per i diritti e, anche se non sempre in modo lineare, tende a procedere in una lenta conquista di nuove libertà. In questo percorso però ci sono dei momenti cruciali di rottura, di rivoluzione, in cui la battaglia sembra compiere improvvisamente un salto in avanti.

Per le persone lgbt+ uno di questi momenti sono stati i moti di Stonewall, avvenuti a New York, negli Stati Uniti, nel giungo 1969: in risposta all’ennesima retata della polizia in un locale gay, i clienti e la comunità del Greenwich Village reagirono con forza. Per diverse notti centinaia di persone manifestarono contro gli abusi e la discriminazione. Fu una protesta spontanea che coinvolse figure marginalizzate come drag queen, persone trans e giovani senza tetto lgbt+. L’evento diventò un simbolo di resistenza e l’anno dopo ispirò a Los Angeles, Chicago e New York le prime di molte marce per i diritti lgbt+ che dopo qualche anno avrebbero preso il nome di Pride e che, con il tempo, avrebbero trasformato giugno nel mese dell’orgoglio lgbt+ in tutto il mondo.