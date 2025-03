Il tono aggressivo di Pechino nasce da alcune dichiarazioni che il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth aveva rivolto agli europei, sottolineando che a suo parere lo scontro con la Cina è “inevitabile”, e che gli Stati Uniti hanno bisogno di conservare in quest’ottica le armi che producono, invece di inviarle in Europa. Parole a dir poco raggelanti.

Sotto l’amministrazione Biden gli Stati Uniti e la Cina avevano tentato a più riprese, senza troppo successo, di definire le regole del gioco per restare rivali strategici senza necessariamente farsi la guerra. I contatti tra militari erano ripresi ed erano state avviate alcune consultazioni, come ai tempi della guerra fredda tra Washington e Mosca. Questo, però, non ha impedito l’imposizione di sanzioni nel campo della tecnologia da una parte e dall’altra, e anche una serie di scambi di “cortesie” in un quadro più o meno controllato.

Ma con l’arrivo di Trump le sottigliezze diplomatiche non hanno più diritto di esistere. Il nuovo presidente adora gli attacchi brutali e umilianti. L’aggiunta di un altro 10 per cento sui dazi nei confronti della Cina (per un totale del 20 per cento) arriva proprio nel momento in cui a Pechino comincia l’appuntamento politico dell’anno, con la doppia sessione di sedute del Congresso nazionale del popolo e della Conferenza politica consultiva del popolo. È una mossa incosciente, oltre che una provocazione, e quindi la risposta non poteva che essere perentoria e immediata. Anche in Cina, d’altronde, l’opinione pubblica non apprezza la prepotenza di Washington.