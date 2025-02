Questa calma superficiale è dovuta in parte al fatto che i governi asiatici hanno tenuto un basso profilo rispetto ai recenti cambiamenti geopolitici, perché sono indifferenti ai problemi dell’Europa o perché sperano di non irritare Trump, in modo che gli Stati Uniti continuino a garantire la sicurezza dell’Asia. In realtà i paesi più esposti all’aggressività cinese hanno motivi per temere che Pechino uscirà rafforzata da una vittoria russa in Ucraina.

Per la verità finora Trump non ha fatto capire quali siano le sue reali intenzioni in Asia. Ha imposto dazi alla Cina ma ha cercato di corteggiare Xi Jinping, forse nella speranza di concludere un accordo commerciale. Non ha dato segnali di voler aumentare la spesa per la difesa, come richiesto agli alleati europei. Tra i primi ospiti di Trump alla Casa Bianca c’è stato il premier giapponese Shigeru Ishiba, seguito dal leader indiano Narendra Modi. Sembrerebbero segnali di una grande attenzione all’indo-pacifico. Il linguaggio diplomatico su Taiwan sembra intanto farsi più duro. In una dichiarazione congiunta, Trump e Ishiba hanno affermato di volersi “opporre a qualsiasi tentativo di cambiare unilateralmente lo status quo con la forza o la coercizione”. Sul sito del dipartimento di stato non si fa più riferimento esplicito all’opposizione statunitense all’indipendenza di Taiwan. D’altro canto, lo smantellamento dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) suggerisce che Trump non ha davvero intenzione di contestare l’influenza della Cina al livello globale.