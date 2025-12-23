A Peccioli, un paesino toscano di circa 4.600 abitanti, il comune è riuscito a trasformare una discarica in un impianto che produce energia dai rifiuti e genera ricchezza per il territorio. Il piccolo borgo è diventato autosufficiente dal punto di vista energetico e vendendo l’energia prodotta in eccesso ha potuto investire in servizi e strutture per la comunità. Inoltre, nell’area in cui si smaltiscono i rifiuti si organizzano spettacoli e sono state installate ottanta grandi opere d’arte. Nel 2024 circa 27mila turisti l’hanno visitata.

Il reportage di Arte.