Jamestown è una cittadina di meno di quattromila abitanti ai piedi della Sierra Nevada, in California, non lontano dal parco di Yosemite. Come tanti posti situati nelle zone interne dello stato, ha vissuto un’epoca gloriosa e poi un declino inesorabile. La sua gloria aveva la forma di pepite d’oro. Viene naturale immaginare come potevano essere le sue strade tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento – polverose, brulicanti di operai, animali, forestieri appena arrivati in cerca di fortuna – e come dovevano apparire dall’alto le sue colline squarciate dalle miniere, formichieri sempre in piena attività.

Oggi queste immagini sono lontane ma fino a un certo punto. Girando per le colline ci si può imbattere in un numero insolito di persone che vagano nei boschi o stanno chine sui torrenti, con stivali ai piedi e setacci in mano. Vogliono ritagliarsi un posticino nella “nuova corsa all’oro”.

“Turisti, pensionati e cercatori di tesori hanno invaso le colline”, ha raccontato l’Economist. Il giornalista ha parlato con “Nugget” Nick Prebalick, un uomo che per vivere insegna ai forestieri come cercare l’oro con il setaccio: dieci anni fa guadagnava circa trentamila dollari all’anno, oggi arriva anche a centomila. A far salire la febbre dell’oro è stato naturalmente l’aumento del prezzo del metallo (il 20 ottobre ha raggiunto il record di 4.380 dollari all’oncia, e alcuni analisti pensano che potrebbe raggiungere i cinquemila dollari il prossimo anno).

Ma c’è dell’altro, spiega l’Economist: “Negli ultimi anni la California è stata colpita da forti tempeste invernali, che hanno smosso i depositi auriferi nelle montagne. Quando la neve si scioglie in primavera, pepite e scaglie rotolano lungo i fiumi e si depositano nei letti dei torrenti, dove un minatore fortunato può trovarle”. Tanti infine hanno deciso di provare la fortuna dopo aver visto Gold rush, reality show arrivato alla sedicesima stagione, che segue squadre di minatori che si sfidano per estrarre più oro possibile.