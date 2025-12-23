Ricorderemo il 2025 per il suo impatto sulla libertà e sui diritti umani nel mondo, in primo luogo perché l’arrivo al potere di Donald Trump negli Stati Uniti ha avuto delle immediate conseguenze sul diritto di asilo e sul diritto internazionale umanitario. Infatti tra le prime decisioni prese da Trump il giorno del suo insediamento, il 20 gennaio 2025, c’è stata la firma dei decreti esecutivi che prevedevano quelle che poi sono diventate delle vere e proprie deportazioni di massa dagli Stati Uniti ad altri paesi come il Salvador o Cuba, cioè dei trasferimenti forzati di cittadini stranieri in paesi terzi che non sono il loro paese di origine, sulla base di valutazioni sommarie del loro status legale.

Trump lo aveva promesso durante la campagna elettorale ed è stata la prima cosa di cui si è occupato, una volta arrivato alla Casa Bianca. Secondo la Reuters, da gennaio 622mila persone sono state deportate nel 2025 e il progetto non si fermerà nel 2026, anche se sta già producendo degli effetti negativi per la stessa amministrazione.

Il presidente degli Stati Uniti ha già annunciato che investirà nuovi fondi sul rafforzamento della polizia di frontiera e sulle deportazioni, nonostante le proteste che ci sono state in molte città degli Stati Uniti contro questo tipo di operazioni. L’agenzia federale responsabile dell’immigrazione e la polizia di frontiera otterranno 170 miliardi di dollari in fondi aggiuntivi entro il mese di settembre del 2029, un enorme investimento rispetto ai bilanci attuali di circa 19 miliardi di dollari annuali.

L’amministrazione ha annunciato di volere assumere migliaia di agenti in più, aprire nuovi centri di detenzione, prelevare più immigrati nelle carceri locali e collaborare con aziende esterne per rintracciare le persone che non hanno un visto regolare. Dal punto di vista politico non sembra che questa strategia stia pagando, perché in molte città ci sono state proteste di massa e alle elezioni locali si sono imposti dei candidati democratici. Nel 2026 le elezioni di metà mandato saranno un banco di prova importante.

I sondaggi suggeriscono che proprio queste politiche crudeli e incurati dei diritti fondamentali stiano preoccupando i cittadini statunitensi. Diverse inchieste giornalistiche intanto hanno mostrato che la maggior parte delle persone deportate in questi mesi erano negli Stati Uniti da molto tempo e non avevano alcun precedente penale. Secondo Al Jazeera, il 73 per cento delle persone che erano nei centri di detenzione degli Stati Uniti nel novembre del 2025 (un totale di 65mila persone) non avevano alcun precedente penale.