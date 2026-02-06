Il trattato New Start era stato firmato nel 2010 da Barack Obama e Dmitrij Medvedev, effimero presidente russo tra due mandati di Vladimir Putin. L’accordo imponeva ai due firmatari, tra le altre cose, un limite al numero di testate nucleari operative.

Ecco una notizia che merita una riflessione, anche solo per prendere atto di un cambiamento epocale. Il trattato sul controllo degli armamenti nucleari tra gli Stati Uniti e la Russia è scaduto il 5 febbraio , mettendo fine a mezzo secolo di diplomazia straordinariamente efficace.

D’altronde è proprio del nucleare che statunitensi e iraniani parleranno nell’incontro in programma il 6 febbraio in Oman, con il rischio di un attacco militare americano contro Teheran in caso di fallimento del dialogo.

Nell’immediato, le conseguenze della scadenza del trattato non saranno catastrofiche. Stamattina il mondo non è più pericoloso di quanto lo fosse ieri. Tuttavia, gli effetti si faranno sentire con il passare del tempo, nei due paesi coinvolti ma anche negli altri, dove il ritorno in voga dell’arma atomica è evidente.

Le due superpotenze nucleari – la Cina è abbondantemente staccata al terzo posto nella classifica – saranno dunque libere di aumentare il loro arsenale. È una pessima notizia, in un mondo in cui le regole stanno scomparendo progressivamente.

La storia del disarmo nucleare è affascinante. Quando Washington e Mosca hanno firmato il loro primo trattato sul controllo degli armamenti nucleari, nel 1972, il mondo era in piena guerra fredda. In una foto, Richard Nixon e Leonid Brežnev annunciavano sorridenti la riduzione dei rispettivi arsenali atomici, mentre la guerra in Vietnam era all’apice e la rivalità tra Stati Uniti e Russia continuava. Da allora sono stati firmati diversi altri trattati, a cominciare da quello tra Ronald Reagan e Michail Gorbacëv del 1987.

Le capacità nucleari delle due superpotenze sono talmente grandi che potrebbero distruggere il pianeta. Al culmine della rivalità tra statunitensi e sovietici, i rispettivi arsenali raggiungevano le sessantamila testate nucleari. Oggi la Russia ne possiede 4.300, mentre gli Stati Uniti si fermano a 3.700.

E ora? L’amministrazione Trump si rifiuta di negoziare nuovi trattati solo con la Russia e pretende la partecipazione anche della Cina. Nel corso dell’ultimo decennio Pechino ha raddoppiato il suo numero di testate, passando da trecento a seicento.