Ad Altamura (Bari) è scoppiata una polemica perché una pasticceria ha esposto un cartello con l’immagine di una giovane suora accompagnata dalla scritta “entra e assaggia le tette delle monache”, che sono un dolce tipico della zona (1). Ad Alessandria è polemica perché il vescovo possiede e guida una Tesla, con cui a Natale è andato al pranzo dei poveri (2). A Brescia è polemica perché un imam ha detto che a nove anni una bambina può sposarsi (3). A Trento è polemica perché le pareti, il pavimento e il soffitto di un sottopassaggio pedonale sono stati dipinti in stile optical art. Fanno venire il mal di testa ai passanti ma sono difesi dai critici d’arte (4) (5).
A Casale Monferrato (Alessandria) è scoppiato un aspro litigio tra i clienti di un ristorante vegano che avevano chiesto di scaldare un omogeneizzato per il loro bambino e i gestori del locale che si sono rifiutati perché si trattava di tacchino (6) (7). In un ristorante di Bari quattro persone sono uscite senza pagare, ma erano state riprese dalle telecamere del locale e il gestore ha pubblicato un fotogramma con i loro volti oscurati, minacciando di diffondere la immagini in chiaro se i quattro non tornano a pagare (8). Nella città alta di Bergamo i ristoranti per turisti hanno preso il posto degli ortolani (9). A Rubano (Padova) c’è il ristorante più caro del Veneto, che propone “percorsi gustativi” dai 580 ai 1.200 euro a persona (10).
Un’azienda pubblica che gestisce molte mense scolastiche in Toscana a febbraio proporrà ai bambini un menù ucraino e piatti sudanesi, nonostante il fallimento del primo esperimento del progetto “sapori per la pace”, durante il quale c’è stato un alto tasso di rifiuto di piatti palestinesi come la mejadra e l’hummus (11) (12). A Desenzano (Brescia) è diventato un caso quanto accaduto in una mensa scolastica in cui una dipendente, cucinando, si è accidentalmente tagliata con un coltello e alcune gocce di sangue sono finite nei piatti serviti agli alunni (13). La Cgil ha definito “disumana” la decisione di Ferrovie dello stato di chiudere la mensa ferroviaria alla stazione di Napoli, considerata un presidio sociale anche per le persone in difficoltà e gli studenti (14).
In Veneto i pranzi e le cene delle delegazioni alle Olimpiadi invernali saranno forniti da un catering sloveno, nonostante le promesse degli organizzatori di valorizzare il cibo italiano (15). A Cortina d’Ampezzo (Belluno) in occasione delle Olimpiadi invernali un ristorante propone un menù anche per i cani, il cui prezzo varia dai cinquanta ai centoventi euro (16). In diverse aree di Milano, inclusa piazza Duomo, i passanti non potranno circolare durante gli eventi delle Olimpiadi (17) (18). Alla sfilata d’apertura delle Olimpiadi a Milano gli atleti russi e bielorussi non potranno partecipare e saranno ammessi solo tra il pubblico (19), mentre sfileranno con la loro bandiera gli atleti israeliani (20).
A Milano c’è stata una manifestazione di protesta contro l’arrivo in città degli agenti dell’Ice, la polizia anti immigrati degli Stati Uniti, impegnati nella gestione della sicurezza della delegazione statunitense durante le Olimpiadi (21). La tangenziale di Tirano (Sondrio), che doveva essere pronta per le Olimpiadi, sarà completata solo tra due mesi e il traffico diretto a Bormio o Livigno (Sondrio) nel periodo delle gare continuerà a passare nei centri abitati (22). Le Olimpiadi di Milano Cortina produrranno emissioni pari a circa 930mila tonnellate di anidride carbonica, con una perdita prevista di quattordici milioni di tonnellate di ghiacciai (23).
Milano e Frosinone sono le città più colpite dal fenomeno delle microplastiche nell’aria create dall’abrasione degli pneumatici delle auto (24) (25). Per via dello smog ad Adria (Rovigo) nelle case non si può tenere il riscaldamento oltre i 19 gradi (26). A Genova è nata una rete di cittadini che si sono autonominati “sentinelle dell’aria” e monitorano le emissioni, condividendone i risultati (27).
Uno studio ha rivelato che la più grave minaccia per i pescatori della laguna veneta è un invertebrato invasivo chiamato noce di mare e proveniente dal Sudamerica, che divora lo zooplancton e resiste alla crisi climatica (28). Al largo dell’isola di Linosa (Agrigento) è stata documentata la presenza del pesce lucertola diamante, una specie proveniente dall’Atlantico subtropicale e arrivato nel Mediterraneo a causa della crisi climatica (29). Nel cosiddetto santuario dei cetacei tra le isole di Capraia e Gorgona (Livorno) l’Eni vuole costruire un parco eolico galleggiante con 48 pale (30) (31).
A Torre del Greco (Napoli) è stato denunciato un pescatore che aveva gettato una rete lunga un chilometro all’imbocco del porto (32). A Bari sono stati trovati migliaia di pesci morti in un porticciolo. Dopo alcuni giorni di mistero si è scoperto che erano stati lasciati da pescatori tornati con le reti troppo pesanti: non riuscendo a sollevarle le avevano svuotate lì (33). A Riva del Garda (Trento) è diventato popolare un pescatore che posta sui social network video autoironici dei suoi errori e pasticci con la canna da pesca (34). A Mazara del Vallo (Trapani) si è tenuta una festa per la valorizzazione dei cosiddetti pesci trascurati, cioè quelli considerati poco nobili dai consumatori come gli sgombri, i sugarelli e le palamite, che hanno un sapore simile al tonno rosso ma con un costo cinque volte inferiore (35).
Un esploratore di San Gemini (Terni) ha attraversato l’oceano Atlantico su una barca a remi di sei metri, arrivando nella Guyana francese (36). A Piombino (Livorno) una nave cargo battente bandiera maltese sta caricando esplosivi e mezzi militari che secondo un sindacato di portuali sono destinati a Israele (37). Una nave cargo che trasportava più di tremila bovini è andata in avaria al largo di Carloforte (Sud Sardegna) durante una tempesta con onde alte nove metri ed è stata rimorchiata nel vicino golfo di Palmas (38). A Venezia è stata condannata a 26 mesi di carcere una ragazza che aveva rubato una barca a motore sul Canal Grande e si era schiantata contro il ponte di Rialto (39).
Il comune di Venezia ha reso noto che a sette mesi dalle nozze di Jeff Bezos non c’è stato alcun effetto emulativo e anzi i matrimoni in laguna sono in calo (40). A Torino è in crescita il fenomeno del wedding smile, che consiste nel sottoporsi allo sbiancamento dei denti prima del matrimonio (41). La Campania ha il più alto tasso di matrimoni in rapporto alla popolazione, la Sardegna il più basso (42). Il comune di Rottofreno (Piacenza) è diventato un caso per la sua alta percentuale di matrimoni, in controtendenza rispetto ai dati regionali e nazionali (43).
A Bari un uomo ha lasciato il tetto coniugale per andare a vivere con un’altra donna, ma la cassazione ha rigettato la richiesta di addebito avanzata dall’ex moglie in fase di separazione perché lei parlava male di lui con le amiche (44). In provincia di Padova un uomo è stato arrestato perché aveva nascosto un gps nell’auto dell’ex moglie e una telecamera nella sua casa (45). A Carpineto (Roma) una donna di 38 anni è stata arrestata mentre urlava minacce di morte sotto la casa della nuova compagna del suo ex marito (46). A Napoli un uomo ha aggredito fisicamente l’ex moglie da cui era separato da vent’anni (47).
A Bari un uomo di 47 anni ha staccato le apparecchiature che tenevano in vita la madre malata terminale (48). A Caselle (Torino) un agricoltore ha ucciso la madre con una pistola sparachiodi, che si può comprare sia nei negozi sia online (49) (50). A Bolzano uno studente minorenne fabbricava in casa coltelli da taglio con una stampante 3d, che i carabinieri gli hanno sequestrato (51).
A Cremona un’associazione antimilitarista ha protestato contro la presentazione nella biblioteca cittadina del calendario dell’esercito, in un evento dedicato al motto “Lo giuro!” (52) (53). A Torino la nuova biblioteca civica avrà sale di lettura chiamate con i nomi di sponsor privati (54). Pomigliano d’Arco (Napoli) è la città con il record europeo di librerie pro capite (55). A Pescara è stata segnalata una libreria che propone testi neonazisti e antisemiti (56).
Milano è la città italiana in cui si pagano più multe per contravvenzioni automobilistiche (57). A Genova un automobilista ha preso una multa per aver lasciato la macchina con il finestrino abbassato di dieci centimetri, comportamento considerato dai vigili un’induzione al furto (58). Il ministero dell’interno dovrà rispondere al senato sul fenomeno delle 35mila auto con targhe polacche, bulgare e romene che circolano in Campania per evitare di pagare le multe (59).
In Trentino chi raccoglierà fiordalisi rischierà una multa di più di cento euro (60). A Capannori (Lucca) una donna ha provato a pagare il biglietto dell’autobus con la carta di credito ma la macchinetta a bordo era rotta, allora ha chiesto inutilmente al conducente se poteva venderle un biglietto, infine sono saliti i controllori che l’hanno multata (61). A Monfalcone (Gorizia) un uomo è stato multato perché in stato di ubriachezza urlava bestemmie a un prete (62). Il comune di Rocco Briantino (Monza) ha perso il finanziamento del ministero dell’interno per installare telecamere perché in paese non ci sono abbastanza reati (63).
