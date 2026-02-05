Ad Altamura (Bari) è scoppiata una polemica perché una pasticceria ha esposto un cartello con l’immagine di una giovane suora accompagnata dalla scritta “entra e assaggia le tette delle monache”, che sono un dolce tipico della zona (1). Ad Alessandria è polemica perché il vescovo possiede e guida una Tesla, con cui a Natale è andato al pranzo dei poveri (2). A Brescia è polemica perché un imam ha detto che a nove anni una bambina può sposarsi (3). A Trento è polemica perché le pareti, il pavimento e il soffitto di un sottopassaggio pedonale sono stati dipinti in stile optical art. Fanno venire il mal di testa ai passanti ma sono difesi dai critici d’arte (4) (5).

A Casale Monferrato (Alessandria) è scoppiato un aspro litigio tra i clienti di un ristorante vegano che avevano chiesto di scaldare un omogeneizzato per il loro bambino e i gestori del locale che si sono rifiutati perché si trattava di tacchino (6) (7). In un ristorante di Bari quattro persone sono uscite senza pagare, ma erano state riprese dalle telecamere del locale e il gestore ha pubblicato un fotogramma con i loro volti oscurati, minacciando di diffondere la immagini in chiaro se i quattro non tornano a pagare (8). Nella città alta di Bergamo i ristoranti per turisti hanno preso il posto degli ortolani (9). A Rubano (Padova) c’è il ristorante più caro del Veneto, che propone “percorsi gustativi” dai 580 ai 1.200 euro a persona (10).

Un’azienda pubblica che gestisce molte mense scolastiche in Toscana a febbraio proporrà ai bambini un menù ucraino e piatti sudanesi, nonostante il fallimento del primo esperimento del progetto “sapori per la pace”, durante il quale c’è stato un alto tasso di rifiuto di piatti palestinesi come la mejadra e l’hummus (11) (12). A Desenzano (Brescia) è diventato un caso quanto accaduto in una mensa scolastica in cui una dipendente, cucinando, si è accidentalmente tagliata con un coltello e alcune gocce di sangue sono finite nei piatti serviti agli alunni (13). La Cgil ha definito “disumana” la decisione di Ferrovie dello stato di chiudere la mensa ferroviaria alla stazione di Napoli, considerata un presidio sociale anche per le persone in difficoltà e gli studenti (14).

In Veneto i pranzi e le cene delle delegazioni alle Olimpiadi invernali saranno forniti da un catering sloveno, nonostante le promesse degli organizzatori di valorizzare il cibo italiano (15). A Cortina d’Ampezzo (Belluno) in occasione delle Olimpiadi invernali un ristorante propone un menù anche per i cani, il cui prezzo varia dai cinquanta ai centoventi euro (16). In diverse aree di Milano, inclusa piazza Duomo, i passanti non potranno circolare durante gli eventi delle Olimpiadi (17) (18). Alla sfilata d’apertura delle Olimpiadi a Milano gli atleti russi e bielorussi non potranno partecipare e saranno ammessi solo tra il pubblico (19), mentre sfileranno con la loro bandiera gli atleti israeliani (20).