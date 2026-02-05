Atzeries – una figura diabolica con testa di capra e corpo umano dotata di coda e ali – partecipa al correfoc (corsa di fuoco) nel quartiere di Gràcia, a Barcellona. La tradizionale manifestazione catalana si tiene nell’ultimo sabato di gennaio e i partecipanti, travestiti da diavoli o creature mitologiche, sfilano di notte per le strade lanciando petardi e fuochi d’artificio, creando dei tunnel infuocati attraverso i quali passano di corsa sia i personaggi sia il pubblico.