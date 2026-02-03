L’era del controllo degli arsenali nucleari potrebbe finire questa settimana, con la scadenza dell’ultimo vincolo legale sulla quantità di armi di questo tipo schierate da Russia e Stati Uniti. Il Nuovo trattato sulla riduzione delle armi strategiche (New strategic arms reduction treaty, chiamato comunemente New Start), che limita il numero di missili e testate operative nei due più grandi arsenali nucleari del mondo, scade il 5 febbraio. Considerato che non ci sono grandi prospettive di negoziati futuri, la cosiddetta politica del rischio atomico calcolato potrebbe essere di nuovo al centro del confronto tra le grandi potenze. “Credo sinceramente che siamo alle soglie di una nuova corsa agli armamenti”, ha detto James Acton, condirettore del programma di politica nucleare presso il centro studi Carnegie endowment for international peace di Washington. “Non credo che nei prossimi decenni ci sarà un altro trattato per limitarne il numero”.

La scadenza del New Start mette fine a più di mezzo secolo di tentativi, più o meno diffidenti, di Mosca e Washington di limitare i rispettivi arsenali. Gli sforzi sono cominciati nel 1972, con il presidente statunitense Richard Nixon e il leader sovietico Leonid Brežnev, fino ai colloqui del 1985 a Ginevra tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbačëv. Firmato nel 1991, subito prima del crollo dell’Unione Sovietica, il trattato Start I impose i primi limiti significativi alle armi nucleari strategiche statunitensi e russe e stabilì un regime di ispezioni che sarebbe servito da modello per il controllo degli armamenti nella fase successiva alla guerra fredda. Dopo una breve interruzione, fu sostituito dal New Start, firmato nel 2010 e prorogato nel 2021. Questo trattato ha limitato il numero di testate nucleari schierate da ciascun paese a 1.550, più che sufficienti per la distruzione reciproca e di gran parte del mondo. Il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito che entrambe le parti potrebbero continuare a rispettare volontariamente i limiti attuali alla scadenza del trattato. Lo statunitense Donald Trump, che ha definito la proposta del leader russo una “buona idea”, non ha ancora risposto formalmente, ma ha suggerito che preferirebbe “un nuovo accordo molto migliore” con la Russia e la Cina. “Trump ha parlato ripetutamente della necessità di affrontare la minaccia delle armi nucleari e ha detto che vorrebbe mantenere dei limiti e coinvolgere la Cina nei colloqui sul controllo degli armamenti”, ha detto un funzionario della Casa Bianca.

Lo stato delle relazioni

Le discussioni sul trattato, firmato nel 2010 durante il fallimentare reset con la Russia dell’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama, sono fallite dopo che Putin ha ordinato l’invasione su larga scala dell’Ucraina nel 2022. Putin ha poi sospeso la partecipazione della Russia al trattato un anno dopo e ha lasciato intendere che Mosca potrebbe riprendere i test nucleari. L’anno scorso, Trump ha ordinato al Pentagono di riprendere i test nucleari “su base paritaria” con la Russia e la Cina. Non era chiaro se si riferisse alle esplosioni nucleari o alla sperimentazione di armi in grado di trasportare ordigni atomici. “Non si può avere un trattato che sia migliore dello stato generale delle relazioni. Il fatto che non ci sia un trattato è un riflesso di quello che sta succedendo” tra Stati Uniti e Russia, ha affermato Pavel Podvig, direttore del Russian nuclear forces project.

Trump, noto per il suo stile imprevedibile, potrebbe ancora annunciare all’ultimo minuto che intende accettare l’offerta di Putin di rispettare i limiti del trattato per un altro anno. Rose Gottemoeller, che è stata la capo-negoziatrice statunitense del trattato in qualità di sottosegretaria di stato per il controllo degli armamenti, ha detto che accettare la proroga volontaria offerta da Putin doveva essere una scelta “ovvia”. Gli Stati Uniti, ha affermato, potrebbero ritrovarsi in svantaggio nella corsa a mettere altre testate nucleari su missili e bombardieri. “I russi possono farlo più velocemente di noi”, ha spiegato. Dmitrij Medvedev, l’ex presidente russo fedelissimo di Putin che ha condotto i colloqui con l’amministrazione Obama sul New Start, ha detto alla fine di gennaio che le tensioni sull’Ucraina e i profondi disaccordi con Washington sul controllo degli armamenti rendono improbabile un nuovo accordo. “Non ci sono stati segnali positivi sufficienti da parte statunitense”, ha dichiarato Medvedev. “Meglio nessun accordo che un’intesa utile solo a mascherare la reciproca mancanza di fiducia e a scatenare una corsa agli armamenti in altri paesi”. Anche se aderisce al trattato, la Russia ha continuato a produrre in serie armi e testate nucleari, mentre gli Stati Uniti hanno preferito modernizzare le loro scorte più vecchie. Vasilij Kašin, professore alla scuola superiore di economia di Mosca, ha affermato che il Cremlino ha scarso interesse a potenziare il proprio arsenale finché mantiene la parità strategica con gli Stati Uniti. “Siamo soddisfatti della situazione attuale e la nostra sicurezza è già garantita. Perché dovremmo dare il via a una costosa corsa agli armamenti? Non ne abbiamo bisogno, perché siamo già in vantaggio”, ha affermato Kašin.

Un meccanismo trasparente

Il New Start ha anche consentito un processo dettagliato di verifica e comunicazioni per ridurre il rischio di malintesi che possano precipitare rapidamente in una crisi nucleare. “Il senso concreto dei trattati sul controllo degli armamenti risiede nella loro messa in atto, fatta di ispezioni, scambi di dati e comunicazioni, che sono state migliaia”, ha affermato Samuel Charap, politologo senior della Rand corporation (un centro studi finanziato dall’amministrazione statunitense). Le ispezioni, tuttavia, si sono fermate durante la pandemia di covid-19 e poi sono state cancellate del tutto quando Putin ha sospeso la partecipazione della Russia al trattato nel 2023. La sua offerta di prorogare il trattato per un altro anno non significherebbe granché se la Russia non accettasse di riprendere il processo di verifica, ha affermato Podvig. “Il valore del New Start non era tanto nei limiti che imponeva, ma nell’intero sistema di ispezioni, scambio di dati e comunicazioni. Se potessimo ottenere limitazioni più stringenti, mantenendo però questo meccanismo di trasparenza, sarebbe un buon compromesso”, ha detto Podvig. “Per farlo serve un alto grado di cooperazione, fiducia e rispetto reciproco. È uno degli aspetti positivi di questo sistema”.

Ma alla diffidenza per le ispezioni sospese e per la guerra in Ucraina si aggiunge il problema delle nuove armi non disciplinate dall’accordo attuale. La Russia sta sviluppando sistemi di lancio nucleari avanzati, come il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik e il sommergibile nucleare Poseidon, oltre ad armi convenzionali ipersoniche, come il missile balistico Orešnik. “La preoccupazione per la scadenza del New Start in realtà non riguarda il New Start. Ha a che fare più in generale il clima di diffidenza e disinteresse per il controllo degli armamenti”, ha affermato Matt Korda, vicedirettore del progetto per l’informazione sul nucleare della Federation of american scientists. Trump sta anche spingendo per un sistema di difesa missilistica chiamato Golden dome, che Medvedev ha definito “una provocazione”. Il progetto, ha detto Medvedev, “contraddice completamente l’affermazione (contenuta nel preambolo del New Start) secondo cui gli armamenti strategici offensivi e difensivi sono indissolubilmente legati”.

La corsa della Cina alla costruzione di un proprio arsenale nucleare ha complicato ulteriormente le discussioni. Trump ha ripetutamente affermato che vorrebbe vedere Pechino coinvolta in un accordo sulle armi nucleari con Mosca. Gli Stati Uniti e la Russia detengono l’86 per cento delle scorte mondiali di armi atomiche, anche se l’arsenale cinese è raddoppiato negli ultimi anni. “Negli Stati Uniti è opinione piuttosto diffusa che bisogna potenziare l’arsenale per rispondere alla Cina”, ha affermato Acton. “Il comando strategico statunitense (Stratcom) ha deciso che ha bisogno di avere la possibilità di colpire contemporaneamente le forze nucleari russe e cinesi”, ha aggiunto. Pechino, però, difficilmente prenderà in considerazione l’idea del controllo degli armamenti fino a quando non avrà raggiunto la parità con gli Stati Uniti. “Le armi nucleari cinesi sono un problema di Trump, non di noi russi”, ha affermato Kašin. “È proprio l’insistenza sull’idea che gli Stati Uniti debbano essere forti quanto la Russia e la Cina messe insieme che potrebbe scatenare una nuova corsa agli armamenti”.