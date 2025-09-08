Il giornalista italiano Valerio Renzi, esperto di estrema destra e autore del libro Le radici profonde. La destra italiana e la questione culturale (Fandango, 2025) spiega che il termine ha cominciato a girare nell’estrema destra francese intorno agli anni novanta, ma negli ultimi anni ha preso piede in altri paesi. In Italia in particolare se ne parla dal gennaio del 2025, in seguito a delle denunce di molestie sessuali compiute da ragazzi di origine straniera, quelli che in dialetto sono definiti maranza, e presentate da alcune turiste durante la notte di capodanno in piazza Duomo, a Milano.

Il 6 settembre a Grosseto, in Italia, il partito di estrema destra CasaPound ha annunciato che lancerà una piattaforma italiana per la “remigrazione”, contro “l’immigrazione di massa” e per la difesa “dell’identità nazionale” nell’ambito della sua festa nazionale. La parola remigrazione è da anni al centro degli slogan delle estreme destre europee e globali, ma di recente sta entrando anche nei discorsi dei leader politici italiani. Letteralmente vuole dire: “migrazione all’indietro”, ma di fatto indica il “ritorno forzato al paese d’origine”.

Il 26 luglio 2025 una rete di partiti di estrema destra sfila a Vienna proprio usando questo slogan, in una manifestazione convocata dagli attivisti danesi che pochi giorni prima si erano arrampicati su una moschea a Copenaghen con uno striscione per chiedere l’espulsione degli stranieri e la fine dell’islamizzazione della Danimarca.

La rete che ha partecipato alla manifestazione di Vienna è la stessa che si era incontrata a Gallarate, in Italia, il 17 maggio al Remigration global summit. “Il global forum si è svolto a Gallarate, vicino a Milano, perché gli organizzatori hanno pensato che quello sia un terreno fertile per questo tipo di propaganda. Al forum di fatto non hanno partecipato figure di spicco del panorama italiano, ma nel frattempo CasaPound ha cominciato una sua parallela campagna su questa parola, che porterà al lancio della piattaforma italiana a settembre”, spiega l’esperto.

Presentando il summit di Gallarate l’austriaco Martin Sellner, rappresentante del movimento identitario austriaco e tra gli organizzatori dell’evento, ha detto sui suoi account social: “Nei giorni scorsi i media di sinistra ci hanno aiutato a pubblicizzare questo summit e domani milioni di italiani sentiranno parlare di remigrazione”.