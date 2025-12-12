Cosa significa vivere bene? Non solo dormire di più, mangiare meglio o fare sport: il benessere nasce anche dal modo in cui stiamo con gli altri, gestiamo il tempo e ascoltiamo i nostri desideri.

In dieci brevi saggi sospesi tra filosofia e scienza, lo scrittore statunitense Arthur C. Brooks ci guida alla scoperta di consigli e strumenti per affrontare l’esistenza nel modo più autentico e soddisfacente. Perché la felicità non è una meta da raggiungere, ma un processo da coltivare ogni giorno. La traduzione è di Sarah Victoria Barberis.

È il terzo libro di Extra Large, la nuova collana dei tascabili di Internazionale, pensata per far conoscere a lettori e lettrici reportage, inchieste, articoli e racconti di grande qualità narrativa e giornalistica ma troppo lunghi per essere pubblicati sul settimanale. Il progetto grafico è di Mark Porter.

L’arte di vivere bene è un volume di 64 pagine, formato tascabile, in vendita a 7 euro in tutte le edicole, nelle principali librerie online (tra cui Ibs, La Feltrinelli, Hoepli, Amazon) e a 3,99 euro in formato ebook, anche per Kindle e per Kobo.

