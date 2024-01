Un articolo pubblicato di recente sul settimanale Die Zeit sottolineava la vicinanza dei gestori dell’albergo con gli ambienti dell’estrema destra. I promotori dell’appuntamento sono Gernot Mörig, ex dentista di Düsseldorf sulla sessantina, e Hans-Christian Limmer, imprenditore molto noto nel settore della ristorazione, socio dell’azienda BackWerk, della catena di fast food Hans im Glück e del servizio di catering Pottsalat. Al contrario di Mörig, Limmer non è andato all’incontro. Ci ha spiegato che non era d’accordo sull’ordine del giorno e che non ha “svolto alcun ruolo” nella preparazione dell’evento.

È un tema giuridicamente delicato per l’Afd, al centro di un dibattito per vietare la sua presenza in parlamento. Ma questa è solo un’anticipazione di quello che potrebbe succedere se l’Afd dovesse arrivare al potere in Germania. Quello immaginato durante il fine settimana all’Adlon è un vero e proprio attacco contro la costituzione tedesca.

La riunione – organizzata dieci mesi prima delle elezioni regionali del settembre 2024 in Turingia, Sassonia e Brandeburgo – mostra che l’ideologia razzista è molto radicata nel partito. E non si limita a delle semplici intenzioni: alcuni responsabili politici vogliono agire di conseguenza, anche se l’Afd afferma di non essere un partito di estrema destra.

In questo modo abbiamo potuto ricostruire l’incontro. Si è trattato di qualcosa di molto diverso rispetto a una semplice riunione di simpatizzanti dell’estrema destra. Tra i partecipanti c’erano alcuni esponenti influenti dell’Afd. Uno di loro ha un ruolo fondamentale in questa storia e quel giorno si è vantato di parlare a nome del comitato direttivo del partito. È il consigliere della sua presidente Alice Weidel.

Esponenti di organizzazioni legate alla destra e all’estrema destra: Simone Baum e Michaela Schneider dell’Unione dei valori; Silke Schröder dell’associazione per la difesa della lingua tedesca Verein deutsche sprache; Ulrich Vosgerau, ex componente del consiglio d’amministrazione della fondazione Desiderius-Erasmus.

Molti invitati arrivano sabato mattina e si dirigono verso una tavolata apparecchiata per trenta persone, ogni piatto con il suo bel tovagliolo ripiegato. Diversi hanno ricevuto un invito personale in cui si parla di una “rete esclusiva” e di un “contributo minimo” di cinquemila euro richiesto per partecipare. L’obiettivo del Forum di Düsseldorf, questo il nome che si è dato il gruppo, è raccogliere fondi tra cittadini facoltosi e imprenditori che vogliono segretamente aiutare delle coalizioni di estrema destra. “Abbiamo bisogno di patrioti in grado di fare qualcosa di concreto e di personalità che sostengano finanziariamente queste attività”, chiarisce l’invito.

Le riflessioni di quel giorno si possono sintetizzare in un unico concetto: le persone dovrebbero poter essere espulse dalla Germania se hanno il colore della pelle sbagliato, l’origine sbagliata o se non sono sufficientemente “assimilati”, anche se a tutti gli effetti sono cittadini tedeschi. Di fatto è un attacco alla costituzione tedesca, in particolare al diritto di cittadinanza e al principio di uguaglianza.

Quando prende la parola Sellner spiega che per “remigrazione” intende che ci sono tre gruppi di immigrati che devono lasciare la Germania per “scoraggiare l’insediamento degli stranieri”: i richiedenti asilo, gli immigrati regolari e i cittadini di origine straniera “non assimilati”. Secondo lui sono proprio questi ultimi a rappresentare il “problema” più grande. In altre parole, Sellner divide la popolazione tra chi dovrebbe vivere in Germania senza avere problemi e coloro per i quali questo diritto fondamentale non dovrebbe essere garantito.

Sellner, scrittore e figura di spicco dell’estrema destra europea, è il primo a parlare all’incontro. Mörig lo introduce, spiegando che è lui ad avere ideato il “piano strategico” che è il punto fondamentale dell’incontro: la “remigrazione”. Secondo l’organizzatore, infatti, questo è il tema centrale e sarà presentato da Sellner stesso: tutto il resto – le misure legate al coronavirus e alla vaccinazione, la situazione in Ucraina e in Medio Oriente – è solo motivo di divisione tra le correnti della destra tedesca. L’unico argomento che li unisce è sapere “se noi, in quanto popolo, potremo o meno sopravvivere in occidente”.

Durante la discussione non emerge alcuna critica al “piano strategico”. La maggior parte dei partecipanti è favorevole, gli unici dubbi riguardano la sua fattibilità.

Silke Schröder, imprenditrice nel settore immobiliare e componente del consiglio d’amministrazione dell’associazione per la difesa della lingua tedesca Verein deutsche sprache, vicina alla Cdu, si chiede come tutto ciò dovrebbe funzionare nella pratica, perché se uno ha un passaporto “appropriato” è “un problema”.

Ma secondo Sellner non lo è. Per lui basta mettere “sotto pressione” le persone per obbligarle ad adattarsi, per esempio attraverso delle “leggi ad hoc”. La remigrazione non potrà essere fatta rapidamente, si tratta di un “progetto che si svilupperà nell’arco di dieci anni”. Gli esponenti dell’Afd presenti non fanno obiezioni. Al contrario, la deputata dell’Afd Gerrit Huy sottolinea che da molto tempo sta perseguendo questo obiettivo.

Quando sette anni fa è entrata nel partito, Huy “pensava già alla remigrazione”. Per questo motivo l’Afd non si è più opposta alla doppia nazionalità. “Perché se qualcuno ha già un passaporto, possiamo ritirargli quello tedesco”. Come dice Huy, gli immigrati che possiedono un passaporto tedesco dovrebbero essere attirati in una sorta di trappola.

Nella sala è presente anche il capogruppo dell’Afd al parlamento della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund. Nel corso dell’incontro interverrà per chiedere finanziamenti. È una persona influente, perché il partito a livello statale ha un alto indice di gradimento. Il suo discorso, in linea con il “piano strategico”, propone di trasformare il paesaggio urbano tedesco e mettere sotto pressione i ristoranti stranieri. “Per la loro clientela vivere in Sassonia-Anhalt dovrebbe diventare il meno attraente possibile”. E tutto ciò potrebbe essere fatto in tempi rapidi. Le sue proposte potrebbero avere delle conseguenze già nelle prossime elezioni.

Abbiamo inviato ai partecipanti delle domande sulla riunione, chiedendo tra l’altro cosa pensavano delle principali dichiarazioni che erano state fatte. Quando l’articolo è stato pubblicato, Gerrit Huy non ha risposto alle nostre domande, così come Roland Hartwig o il comitato direttivo del partito.

Siegmund ha dato mandato a uno studio di avvocati di scrivere che non era alla riunione in veste di deputato dell’Afd ma a titolo “personale”. Nella sua risposta lo studio di avvocati ha lasciato in sospeso il modo in cui Siegmund considera il concetto di “remigrazione”: nella dichiarazione rilasciata viene semplicemente detto che il suo scopo non è quello di “espellere illegalmente” delle persone.

Mörig ha preso le distanze dalle dichiarazioni; “ricorda” in modo diverso le affermazioni di Sellner. Se avesse sentito delle dichiarazioni del genere, scrive Mörig, “avrebbe senza dubbio mosso delle obiezioni”, in particolare per quanto riguarda il trattamento disuguale dei cittadini tedeschi.

Recentemente l’Afd ha ottenuto diversi successi elettorali e non vuole fermarsi. Secondo alcuni sondaggi, il partito arriverebbe al 30 per cento delle intenzioni di voto nei länder della Sassonia e della Turingia, davanti alla Cdu, ai socialdemocratici e ai Verdi. Ma al tempo stesso il partito è sotto pressione. L’ufficio federale per la protezione della costituzione, cioè i servizi di sicurezza interna della Germania, ha definito le federazioni dell’Afd in Turingia, in Sassonia-Anhalt e in Sassonia come delle organizzazioni di estrema destra.

Negli ultimi tempi si parla sempre di più dell’interdizione di questo partito. Più di 660mila persone hanno firmato una petizione in favore di questa misura e il deputato della Cdu Marco Wanderwitz pensa di presentare una mozione di interdizione al bundestag. Tuttavia l’Afd si presenta come una forza politica democratica. “In quanto partito fondato sullo stato di diritto, l’Afd si è impegnato senza riserve in favore del popolo tedesco, che è la somma di tutti i cittadini tedeschi”, dichiara sul suo sito. Gli immigrati titolari di un passaporto tedesco sono “tedeschi quanto i discendenti di una famiglia che vive in Germania da secoli”, e “per [il partito] non ci sono cittadini di serie A e di serie B”.

Tuttavia le dichiarazioni fatte nel corso della riunione sono molto diverse da questo discorso di facciata. In questa occasione i politici dell’Afd, sia donne sia uomini, hanno manifestato liberamente i loro ideali nazionalistici, senza distinguersi dagli ideologi di estrema destra presenti al loro fianco.