Il 29 aprile la valuta giapponese ha registrato un forte rimbalzo dopo aver toccato il punto più basso dal 1990 nei confronti di quella statunitense. Cento yen erano arrivati a costare 63 centesimi di dollaro, prima di risalire a 65 in poco meno di un’ora (il prezzo del dollaro in Giappone quindi è passato da 160 a 154 yen). Una ripresa molto rapida che, secondo gli esperti, può essere stata favorita solo dall’intervento di Tokyo.

Il Financial Times scrive che l’operazione potrebbe aver comportato l’acquisto di yen per un valore compreso tra i venti e i 35 miliardi di dollari. Tuttavia Brad Setser, economista statunitense del Council on foreign relations, ha spiegato che in questa operazione Tokyo ci ha guadagnato, perché ha usato dollari comprati quando costavano molto meno. “A partire del 2000 il governo giapponese”, ha scritto Setser, “ha comprato dollari ed euro per 1.200 miliardi di dollari, una riserva con cui, in teoria, potrebbe incassare uno dei più grandi profitti sul mercato dei cambi nella storia della finanza”.

Il calo del valore dello yen del 29 aprile può essere dovuto alla scarsa richiesta: quel giorno in Giappone si celebrava lo Shōwa no hi, una festività (la prima della cosiddetta Golden week, settimana d’oro) con cui si ricorda la nascita dell’imperatore Hirohito, in carica dal 1926 al 1989. Ma in realtà la valuta è sotto pressione da tempo: dall’inizio del 2024 lo yen ha perso circa l’11 per cento nei confronti del dollaro (è la moneta che ha fatto peggio tra quelle delle grandi economie), mentre dal 2021 ha perso un terzo del valore. La svalutazione dello yen, da sempre considerato un bene rifugio come il dollaro e il franco svizzero, è legata ai problemi di fondo del sistema economico e finanziario giapponese.