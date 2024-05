La megalopoli del film non rappresenta solo la megalomania del suo protagonista, Cesar Catilina (Adam Driver). L’architetto-urbanista sogna di rivoluzionare il modo di vivere di cittadini sempre più schiavizzati e richiamandosi allo stesso tempo ai diritti concessi agli antichi romani secondo la prerogativa “civis romanus sum” di Cicerone, paradossalmente qui incarnato dal corrotto sindaco onnipotente Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). La megalomania è anche quella dichiarata del suo regista-demiurgo: non per nulla se il futuro erede di Cesare nascerà maschio si chiamerà Francis.

Costato la cifra vertiginosa di 120 milioni di dollari, di cui cento versati di tasca propria all’ottantacinquenne cineasta – icona delle utopie cinematografiche della New Hollywood degli anni settanta – e ricavati vendendo parte della sua azienda vinicola, dedicato alla moglie Eleanor, morta a ridosso dell’annuncio della sua selezione in concorso a Cannes, frutto di un lavoro infinito di scrittura che va avanti fin da Apocalypse now (1979), di interruzioni produttive, a cominciare dal flop del musical Un sogno lungo un giorno (1981), quello di Coppola è un poema a favore di tutte le utopie, che prende però la forma iconoclasta di uno sberleffo autoironico enunciato fin dal titolo, ma con tutta la magniloquenza della tradizione dei kolossal hollywoodiani.

Non sorprende: tra i suoi film preferiti degli ultimi anni, il regista della saga del Padrino non cita forse Deadpool (2016)? Ma attenzione: questo supereroe Marvel ha un potenziale in perfetto stile Coppola, a cominciare dal fatto che è quasi una parodia di supereroe.

Il film ha tutto della fiaba idilliaca che si muta in new age dell’utopia, anzi proprio in Utopia con la U maiuscola, quella del celebre romanzo di Thomas More, il quale peraltro rimanda a La repubblica di Platone. Dall’amore totale di Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, verso il suo Cesare ribelle, fino al fatto, ben più cinefilo, che la new Rome di Megalopolis di Coppola richiama Metropolis di Fritz Lang, non solo nel titolo: come nel capolavoro del cinema espressionista le due fazioni opposte che si sono fatte la guerra alla fine si stringono la mano e collaborano alla rinascita della civiltà.

Quanto all’albero di rimandi storici, letterari e filosofici, se ha lo scheletro tozzo e un po’ ovvio da blockbuster – ma non bisogna dimenticare che l’archetipo è spesso stato enunciato con modalità evidenti – i suoi rami e il suo fogliame si articolano con modalità più complesse e sottili di quanto può sembrare: se fin dall’inizio la res pubblica romana di Coppola allude alla repubblica americana, la discussione se gli Stati Uniti non siano una variazione moderna della repubblica romana anima e talvolta agita da tempo il dibattito su quel paese.

Anche se alla sua indubbia magnificenza ha certo concorso la presenza della grande costumista Milena Canonero, lanciata da Stanley Kubrick con Arancia meccanica (1971) e Barry Lyndon (1975), collaboratrice con Coppola in vari suoi film e, in tempi più recenti, di Wes Anderson, sarà il tempo a dirci se tutto ciò è solo un vano agitarsi di una pseudo nuova forma d’arte, per restare nel linguaggio declamatorio e un po’ altisonante del film, oppure una visione imperfetta ma grandiosa che vede lontano.

Coppola sul momento ha spesso deluso le aspettative: Apocalypse now non piacque a chi aveva amato Il padrino (1972). E qui siamo indubbiamente più dalle parti del Coppola di Rusty il selvaggio (1983) o Un sogno lungo un giorno.

Intanto, già si agitano nella mente immagini mai viste di un arcaismo primordiale: il sogno-presagio di una nuvola da cui nel cielo notturno fuoriesce una mano, oppure, a più riprese, ombre longilinee danzanti sulle mura della città: le ombre della caverna di Platone si confondono con le prime forme di cinema – che Coppola aveva già messo al centro della rappresentazione in Dracula di Bram Stoker (1992) –, dal teatro delle ombre cinesi alla lanterna magica.

Del resto cosa dice Julia all’amato Cesare, che ne sonda e comprende lo spirito paradossale meglio di tutti? “Sei un uomo del futuro posseduto dal passato”.