Dopo due giorni trascorsi in Egitto e una visita nei pressi della frontiera con Gaza per incontrare i feriti palestinesi, il 9 aprile il presidente francese Emmanuel Macron ha compiuto un passo storico, dichiarando in un’intervista alla tv francese che a giugno Parigi potrebbe riconoscere lo stato palestinese. La Francia diventerebbe così il principale paese occidentale a prendere questa posizione.

Per il momento è giusto parlare al condizionale, ma si tratta comunque di una novità importante. La Palestina è evidentemente uno stato virtuale in un territorio che la popolazione non controlla. Ma la mossa è prima di tutto politica. Riconoscerla significa infatti opporsi alla sua scomparsa e privilegiare una soluzione politica rispetto al rimodellamento della regione attraverso la guerra a cui assistiamo da diciotto mesi.

A giugno la Francia organizzerà con l’Arabia Saudita una conferenza sulla Palestina nella sede delle Nazioni Unite a New York, negli Stati Uniti. Macron ha dichiarato che in quell’occasione potrebbe essere finalizzato un “movimento di riconoscimento reciproco”, in cui diversi paesi, tra cui la Francia, riconoscerebbero la Palestina, mentre alo stesso tempo Israele sarebbe riconosciuto da alcuni stati che ancora non lo hanno fatto. Di questo secondo gruppo potrebbe far parte l’Arabia Saudita, che non ha firmato gli accordi di Abramo con cui diversi paesi del Golfo (e anche il Marocco) hanno riconosciuto Israele.

Il presidente francese non ha aggiunto altro, anche perché c’è il rischio che la sua manovra diplomatica non vada in porto. Ma d’altro canto Macron si è spinto troppo oltre per pensare che tra due mesi possa tirarsi indietro.