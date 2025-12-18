Un paio d’anni fa io e mio marito abbiamo fatto una scelta coraggiosa trasferendoci a centinaia di chilometri di distanza dalla città in cui siamo nati e cresciuti. La spinta è arrivata da un lavoro che prometteva una vita migliore per noi e i nostri figli, e dalla necessità di rompere con vecchie ed estenuanti dinamiche familiari. Genitori, sorelle e fratelli vivono ancora nella nostra città d’origine, intrappolati in decenni di dipendenza reciproca e disfunzionale.

Ecco la mia domanda: abbiamo l’obbligo morale di tornare a casa dei miei genitori per le feste? Amiamo la vita che ci siamo costruiti qui, e viaggiare è particolarmente difficile con i nostri figli in età scolare e neurodivergenti. Abbiamo fatto questo viaggio per le feste i primi due anni dopo il trasferimento, ma quest’anno non ce la sentiamo. Con lavori a tempo pieno e bambini piccoli, la logistica è estremamente problematica.

A complicare le cose c’è il fatto che i nostri figli sono gli unici nipoti dei miei genitori, la nostra partenza è stata devastante per mia madre. Viaggiare è fisicamente ed economicamente difficile per i miei anziani genitori, che per di più ancora sostengono gli altri figli adulti, e con ogni probabilità dovrebbero pagare per tutti se venissero qui (per quello che vale, torniamo nella nostra città ogni estate, e alcuni familiari vengono a trovarci durante l’anno).

Il tempo che trascorriamo con la famiglia allargata non è particolarmente riposante o piacevole per noi, e abbiamo modi migliori di impiegare le nostre poche vacanze. Abbiamo il dovere di portare i bambini “a casa” per le feste?–Lettera firmata