All’alba decine di braccianti attraversano la foresta per cercare un lavoro alla giornata nelle piantagioni del territorio di Masisi, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Nelle province orientali del secondo paese più grande dell’Africa la vita degli abitanti è più difficile a causa della presenza di numerosi gruppi armati. Tra questi c’è la milizia M23, sostenuta dal Ruanda, che dall’inizio del 2025 ha sottratto alle autorità statali il controllo di ampie zone al confine con il Ruanda e il Burundi.