I passanti osservano i soccorritori dopo la strage alla spiaggia di Bondi, a Sydney, dove due uomini hanno aperto il fuoco contro la folla durante le celebrazioni di Hanukkah, una delle più importanti feste ebraiche. Nell’attentato sono morte quindici persone, tra cui una bambina e un sopravvissuto all’Olocausto. In Australia gli attacchi alla comunità ebraica sono aumentati negli ultimi anni, tanto che nel 2024 il governo del laburista Anthony Albanese aveva nominato una commissaria contro l’antisemitismo.
Dopo la strage
Sydney, Australia
14 dicembre 2025
