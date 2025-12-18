I passanti osservano i soccorritori dopo la strage alla spiaggia di Bondi, a Sydney, dove due uomini hanno aperto il fuoco contro la folla durante le celebrazioni di Hanukkah, una delle più importanti feste ebraiche. Nell’attentato sono morte quindici persone, tra cui una bambina e un sopravvissuto all’Olocausto. In Australia gli attacchi alla comunità ebraica sono aumentati negli ultimi anni, tanto che nel 2024 il governo del laburista Anthony Albanese aveva nominato una commissaria contro l’antisemitismo.