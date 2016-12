L’attentatore di Berlino Anis Amri ucciso dalla polizia a Milano

Anis Amri è morto durante un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine italiane in piazza 1 Maggio a Sesto San Giovanni, davanti alla stazione ferroviaria. Era stato fermato da una volante della polizia per un controllo verso le 3 di notte. Un agente è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.