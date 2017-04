Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato Donald Trump a Mar-a-lago, in Florida. Si è concluso ieri il primo summit bilaterale tra il presidente statunitense e il leader cinese Xi Jinping. Entrambi i leader hanno sottolineato i risvolti positivi del vertice, tra cui l’accordo su un piano di cento giorni di negoziati commerciali per aumentare le esportazioni statunitensi e ridurre il surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti. Il segretario di stato Rex Tillerson ha inoltre comunicato che è stato raggiunto un accordo per una maggiore cooperazione sulla questione del nucleare nordcoreano.