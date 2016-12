Colpito il traffico di cocaina tra la Colombia e l’Italia, oltre 40 arresti tra Sicilia e Calabria

La polizia di Messina è impegnata in una vasta operazione antidroga. Dall’alba i finanzieri del nucleo di polizia tributaria hanno condotto 14 misure cautelari, di cui dodici in carcere, sequestrando beni per oltre 250mila euro. L’obiettivo dell’operazione è un’importante organizzazione di narcotrafficanti attiva tra la Colombia e l’Italia.