Il 16 giugno Federico Carboni è stato il primo ad accedere alla morte volontaria in Italia. Non è stato facile e ci sono volute tre diffide, la denuncia per il reato di tortura e di omissione di atti d’ufficio, mille insistenze e mille difficoltà.

Le condizioni in cui è lecito aiutare qualcuno a morire – come ha fatto Marco Cappato con Fabiano Antoniani (noto come dj Fabo) nel 2017, accompagnandolo in Svizzera e denunciandosi al suo ritorno in Italia – sono: la capacità di “prendere decisioni libere e consapevoli” della persona che chiede di essere aiutata a morire, la presenza di una “patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili” e di un trattamento di “sostegno vitale”, la verifica di una struttura pubblica delle condizioni e delle modalità di esecuzione dopo il parere del comitato etico competente.

E qui veniamo alla legge e all’assenza dello stato, perché una legge avrebbe dovuto correggere e migliorare quella sentenza di due anni e mezzo fa (o legiferare prima, perché non è la prima volta che si chiede al parlamento di intervenire).

Avrebbe dovuto correggere eliminando il requisito del sostegno vitale, almeno inteso in senso restrittivo, cioè come un macchinario. Perché? Perché molti malati oncologici (ma non solo) non hanno respiratori da staccare o altri sostegni vitali, ma dovrebbero poter scegliere se e quando morire. Altrimenti ci sarebbe una terribile ingiustizia e una discriminazione tra malati.

Avrebbe dovuto migliorare indicando dei tempi entro i quali verificare le condizioni e le modalità. Perché non ci possono volere mesi o anni per ottenere quello che è un diritto.

Avrebbe dovuto o dovrebbe: perché c’è ancora una legge in discussione, anche se i tempi sono molto stretti e il testo (ormai impantanato) è sbagliato e ingiusto perché non corregge e non migliora la sentenza 242, anzi.

Una legge sbagliata e ingiusta è peggio di nessuna legge. Una legge sbagliata e ingiusta è peggio di una sentenza che potrebbe essere corretta e migliorata, ma che comunque ha già dato una risposta. E quella risposta rafforza la libertà delle persone.

Oggi è già possibile, come ha fatto Carboni, chiedere di morire e forse grazie a lui in futuro non ci vorrà tutto questo tempo e non ci saranno tutte queste difficoltà. Quello che una legge non deve assolutamente fare è aggiungere complicazioni, sommare burocrazia e scuse per restringere una libertà che riguarda la nostra vita e nessun altro. Eppure dopo la decisione di Carboni molti hanno chiesto a gran voce una legge, non importa quale legge, altrimenti è il far west e comunque sono meglio le cure palliative e la sedazione profonda.