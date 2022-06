Elsa ogni tanto ci portava in Paradiso.

E a chi chiedeva: “A me mi porti?”

“No”, lei subito, decisa, “Non c’entri niente tu.

Tu non ci puoi venire in Paradiso”.

“E allora chi ci porti?” insistevano

i delusi,

“Patrizia ce la porti?” E Elsa: “Sì,

Patrizia può venire in Paradiso”.

Ah, come mi piaceva questo andare

facile, sicuro, senza dover competere!

Però, per non offendere, facevo

la distratta coi respinti. Anche se poi,

tra discussione e dubbi, un po’

alla volta venivano alla fine quasi tutti assunti.

Ma io – a parte i gatti, che stavano

già lì ad aspettarci – ero la prima, sempre,

la prescelta. Non mi chiedevo il motivo

di questa preferenza: da un lato

mi pareva naturale, dall’altro

pensavo fosse meglio

non mettersi a indagare. (…)

Patrizia Cavalli (1947-2022)

Con Elsa in Paradiso