Inoltre, nel dare informazioni alla stampa, il magistrato deve rispettare il principio di presunzione di non colpevolezza e dunque non deve utilizzare frasi che dipingano l’indagato come già colpevole. Infine, è vietato utilizzare nomi allusivi per le inchieste. Basta, quindi, con nomi come Angeli e demoni, come accadde per l’inchiesta di Bibbiano, o Mafia capitale come fu per l’indagine sulla criminalità romana.

In questa fase l’unico a poter tenere i contatti con la stampa, secondo quel decreto, è il procuratore capo, il quale può divulgare informazioni sulle indagini in corso solo attraverso conferenze stampa pubbliche e comunicati stampa, nel caso in cui ritenga che ciò sia “necessario per la prosecuzione delle indagini” oppure che esistano “specifiche ragioni di interesse pubblico”.

Il decreto legislativo ha sollevato molte critiche. La principale è che queste norme costituiscano un bavaglio per i giornalisti, che non potranno più confrontarsi con i magistrati sulle indagini in corso. Inoltre, il decreto affida al procuratore capo un compito non suo: la valutazione sull’interesse pubblico di una notizia, che dovrebbe essere una prerogativa dei giornalisti non certo dei pubblici ministeri. Il timore è che in questo modo molte notizie non saranno più portate a conoscenza e dunque sottoposte al controllo dell’opinione pubblica, con il rischio di abusi e di opacità.

Le critiche hanno un fondamento. Il decreto legislativo, infatti, permette ai magistrati di sottrarsi alle domande dei giornalisti, opponendo loro il silenzio sul corso delle indagini, non permettendo così la verifica delle notizie. Inoltre, affida impropriamente agli stessi magistrati la valutazione sulla cosiddetta notiziabilità dei fatti, se insomma determinati avvenimenti e circostanze siano o meno da considerarsi una notizia.

Eppure è necessario chiedersi come si sia arrivati a queste nuove norme così severe. E, soprattutto, se davvero questo decreto legislativo, al di là della facciata, risolverà il problema per cui è stato scritto: quello della cosiddetta gogna mediatica per gli imputati e per gli indagati in attesa di processo.