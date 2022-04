Che i giovani del Mezzogiorno ripiglino la buona e santa usanza dell’apprendere de visu e non solo de auditu l’angoscioso mistero della cara non dolce terra che noi avemmo in retaggio”. Con queste parole, a fine ottocento, Giustino Fortunato invitava le nuove generazioni a frequentare le montagne per acquisire consapevolezza del territorio e della sua complessità. Oltre a essere tra i padri del meridionalismo, Fortunato fu anche un precursore dell’escursionismo culturale: grande camminatore, considerava la montagna non soltanto un insieme di cime e valli, ma soprattutto di genti con le loro vocazioni, necessità, speranze. Era convinto che per conoscere un territorio occorresse innanzitutto capirlo, cioè capire chi lo abita.

Giustino Fortunato esplorò meticolosamente le montagne del sud. Nel 1877 attraversò a piedi i monti Lattarj, oggi Lattari, cioè i rilievi della penisola che separa i due golfi di Napoli e di Salerno. Le descrizioni e riflessioni di quei viaggi sono contenute nel volume L’Appennino della Campania, pubblicato nel 1884 dalla sezione napoletana del Club alpino italiano. Eccezionale spaccato di un periodo chiave della storia d’Italia, il libro restituisce un ritratto ancora attuale di una parte del sud. È un ritratto utilissimo per comprendere meglio quell’Italia interna, talvolta definita minore, della quale tanto si parla in questi anni di pandemia.

Ancora oggi i monti Lattari sono tra i luoghi più interessanti dove fare conoscenza con un ambiente che è frutto dell’interazione tra natura e attività umana. Salendo sulle cime più alte, a quote superiori ai 1.400 metri, lo sguardo si spinge a nord fino ai monti Aurunci nel Lazio. Più in qua il Vesuvio, le isole del golfo, e poi un ampio arco di montagne, dal Matese al Cilento. I monti Lattari digradano dolcemente verso nord e in modo ben più aspro a sud. Amalfi, Positano e Sorrento popolano le cronache dei grandi viaggiatori, ma gli altri centri sono molto meno noti. Come Agerola, che si trova a circa 600 metri di altitudine, in una conca tra le montagne e al tempo stesso affacciata sul mare amalfitano.