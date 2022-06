La nota dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po sembra un bollettino di guerra: la neve sulle Alpi è esaurita in Piemonte e Lombardia; i laghi, eccetto il Garda, sono ai minimi storici del periodo; la temperatura è due gradi sopra la media; la produzione di energia elettrica è in stallo; le colture sono in sofferenza. “Valori così non si vedevano da almeno settant’anni”, riassume il comunicato.

In diversi comuni del Piemonte e della Lombardia si comincia a immaginare un razionamento notturno per consentire alle riserve di ricostituirsi. Utilitalia, la federazione che riunisce le multiutility del servizio idrico integrato, ha rivolto un appello a circa 100 comuni in Piemonte e 25 nella provincia di Bergamo per sospendere l’erogazione idrica di notte e fare ordinanze mirate per usare la risorsa con parsimonia.

L’agenzia, con sede a Parma, si occupa di monitorare la situazione delle acque nel bacino padano. E parla di siccità severa o estremamente grave. Risultato di un inverno troppo mite con poche precipitazioni nevose sui rilievi, e quindi scarso accumulo per la primavera, oltre che della quasi totale assenza di piogge per diversi mesi. La siccità prefigura una situazione di calamità naturale, in cui i vari utenti dovranno farne a meno o entreranno in competizione per l’acqua.

Se la risorsa scarseggia, chi ne ha bisogno può facilmente entrare in conflitto: l’acqua in estate è fondamentale non solo per gli usi civili, ma anche per l’irrigazione, per la produzione di energia idroelettrica e per mantenere alti i livelli dei grandi laghi a scopi turistici. Secondo stime della Commissione europea riportate dall’Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari (Anbi), la siccità sta già costando all’Italia 1,4 miliardi di euro di danni, dalla mancata produzione agricola ai maggiori costi di irrigazione. “Dei 12 milioni di ettari di superficie agricola coltivata, ne irrighiamo appena 3,3 milioni. Ma è da questo 25 per cento della superficie agricola che viene l’85 per cento dell’agroalimentare italiano”, sottolinea il presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi.

La siccità colpisce soprattutto il Norditalia, un territorio dove vive un terzo della popolazione italiana, si genera il 40 per cento del prodotto interno lordo, il 35 per cento della produzione agricola e il 55 per cento di quella idroelettrica.

Il livello del Po è ai minimi storici. A Pontelagoscuro, vicino a Ferrara, la sua portata è di 301 metri cubi al secondo, un valore sei volte più basso rispetto alla media storica mensile di giugno, che è di 1805 metri cubi al secondo. Una portata così modesta ha conseguenze drammatiche in tutta la zona della foce, dove il mare avanza, desertificando i territori e intaccando le riserve di acqua potabile. Il fenomeno è noto come “risalita del cuneo salino”, e gli abitanti della vasta area del Delta, in provincia di Rovigo, lo conoscono bene. “Il cuneo è risalito di 15-17 chilometri dalla foce”, racconta Giancarlo Mantovani, direttore del consorzio di bonifica del Delta del Po e dell’Adige. “Nel 2006, quando la portata è scesa a 200 metri cubi al secondo, l’acqua salata è risalita di 30 chilometri e nella centrale di Porto Tolle si rese potabile l’acqua salata. Senza precipitazioni, la portata del fiume si abbassa ogni giorno di 20 metri cubi al secondo. In meno di una settimana ci potremmo trovare in quella stessa situazione”.