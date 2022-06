Nei tre mesi e mezzo trascorsi tra le festività natalizie e quelle pasquali Enrica Amaricci ha incontrato sua madre, 73 anni e affetta da alzheimer, due volte: il 24 marzo e il 14 aprile. “A dicembre la residenza sanitaria assistenziale (rsa) nella quale è ricoverata, vicino a Roma, ha interrotto tutte le visite per la presenza di alcuni pazienti positivi al covid e, quando ha riaperto, ha limitato gli accessi al giovedì mattina”. Amaricci è tra i familiari che si stanno mobilitando per denunciare che, mentre l’Italia è uscita formalmente dall’emergenza pandemica, molti anziani nelle rsa sono ancora costretti a sacrificare le proprie relazioni. “Chiediamo la riapertura totale delle rsa ma anche che le istituzioni affrontino i problemi strutturali e rivedano i parametri di accreditamento che secondo noi sono inadeguati”, spiega Claudia Sorrentino, figlia di un’anziana in rsa e animatrice del Coordinamento nazionale parenti, associazioni, lavoratrici e lavoratori (Conpal). Il 30 maggio il Conpal ha organizzato per la seconda volta in due mesi un presidio al ministero della salute a Roma e altre proteste in sedi istituzionali di sei città italiane ottenendo un incontro con Tiziana Coccoluto e Alessandro Milonis, capo e vice capo di gabinetto del ministero, “che si sono presi l’impegno di scrivere alle asl in merito alle riaperture e di fissare nuovi appuntamenti”, dicono dal Conpal.

Le visite erano state sospese nella prima fase della pandemia, quando il covid si era diffuso in molte rsa causando un’impennata di decessi tra i pazienti. Con l’avvio della vaccinazione e il calo dei contagi anche il governo ha riconosciuto la necessità di autorizzare nuovamente le visite in sicurezza. A maggio del 2021, con un’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, e poi con i decreti che di volta in volta hanno regolato le misure per contenere la pandemia, il governo ha consentito l’accesso ai visitatori, sette giorni su sette, per un massimo di 45 minuti. Ai direttori sanitari è però stata lasciata la facoltà di adottare restrizioni, con il risultato che ogni struttura sta decidendo in autonomia.

A Civitavecchia, nella rsa dove è ricoverata la madre di Antonio Burattini, tra i fondatori del comitato di familiari Anchise, le visite avvengono nella cappella della residenza: “Possiamo entrare in due, per mezz’ora, e un operatore sta con noi tutto il tempo per controllare che non abbassiamo la mascherina”. Burattini incontra la madre, 91 anni e in sedia a rotelle, una volta alla settimana. Prima della pandemia pranzava con lei tutti i giorni: “Le portavo i dolcetti e facevo compagnia anche agli anziani più soli ”. Anche Monica Mazzullo, del Comitato parenti di anziani in rsa di Torino, incontrava la madre, 76 anni, tutti i giorni dopo il lavoro. “Invece sono tre anni che non trascorro il Natale o la Pasqua con lei perché nei festivi il personale diminuisce e la struttura non riesce a garantire le visite”. La madre di Mazzullo è cieca a causa del diabete: “Il contatto fisico per lei è fondamentale. Un giorno ho infranto le regole e l’ho abbracciata”.

Come le madri di Amaricci, Burattini e Mazzullo, circa 265mila anziani, secondo dati Istat del 2018, sono ricoverati in residenze sociosanitarie, strutture extraospedaliere introdotte nel servizio sanitario nazionale alla fine degli anni ottanta e destinate a persone non autosufficienti, affette da malattie croniche, che hanno bisogno di assistenza continua. Gli anziani occupano più del 70 per cento dei posti letto delle strutture assistenziali presenti in Italia, mentre il 13 per cento è destinato a persone con disabilità e disturbi psichiatrici. Anche le loro famiglie si stanno mobilitando insieme al Conpal per gli stessi motivi.

La salute di queste persone non è stata messa a rischio solo dal covid ma anche dal prolungato isolamento. L’Istituto superiore di sanità, in un report del marzo 2021, scrive che il distanziamento fisico e sociale espone gli anziani al rischio di sentirsi abbandonati, e che questo può portarli a rifiutare le cure o renderle meno efficaci fino a determinare, nei casi più gravi, la morte. Il contatto con figli e nipoti ha un valore terapeutico e motiva il percorso riabilitativo. Inoltre molte strutture hanno sospeso per mesi attività di fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale. Secondo un’indagine della comunità di Sant’Egidio effettuata su 240 strutture in dieci regioni, nella primavera del 2021 il 64 per cento non consentiva le visite, il 61 per cento non permetteva uscite nemmeno per esami specialistici e appena il 20 per cento aveva una “stanza degli abbracci”, un ambiente con una parete trasparente e morbida che consente il contatto fisico. I parenti denunciano ancora oggi le stesse difficoltà nonostante l’Italia abbia riaperto quasi tutte le attività. Inoltre per entrare nelle rsa l’obbligo di green pass è stato esteso fino alla fine dell’anno, senza possibilità di entrare con il solo tampone negativo, sollevando le proteste dei familiari non vaccinati.