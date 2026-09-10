Il programma 2026


Venerdì 2 ottobre
10.30
Cinema Apollo
incontri
Inaugurazione del festival
In italiano
11.00
Cinema Apollo
EUROPA
L’età dei social
Quale rapporto hanno i più giovani con i social media? Come conciliare libertà, protezione e consapevolezza nell'uso delle piattaforme digitali
Anna Colaps
Commissione europea
Marisa Marraffino
avvocata
Sofia Pasotto
attivista e content creator
Alberto Rossetti
psicoterapeuta
Con gli e le studenti del Liceo Ariosto e del Liceo Carducci di Ferrara
Introduce e modera
Federico Taddia
Radio24
In italiano
11.00
Ex Teatro Verdi
IN DIRETTA
In primo piano
Con Radio 3 Mondo
Anastasia Karadimitri
giornalista greca
Julia Lindblom
giornalista svedese
Hala Nouhad Nasreddine
giornalista libanese
Jennifer Paz
esperta di intelligenza artificiale
Conduce Anna Maria Giordano
Rai radio 3 Mondo
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
11.30
Sala Estense
Mondocinema
Persepolis
di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud
Francia 2007, 95’
Marjane cresce a Teheran durante la rivoluzione del 1979 e la guerra tra Iran e Iraq. Mandata a studiare in Europa, si confronta con l’esilio e la ricerca della propria identità. Un racconto autobiografico che intreccia storia, memoria e formazione personale.
In francese, con sottotitoli in italiano
Introduce Giovanni De Mauro
Internazionale
In italiano
14.00
Teatro Comunale
ISRAELE
Nell’abisso
Dalla memoria della Shoah alla guerra a Gaza: un dialogo sulle radici storiche del conflitto, le sue implicazioni morali e il rapporto tra identità e politica
Omer Bartov
storico israeliano
Micol Meghnagi
sociologa 
Introduce e modera
Giuliano Milani
storico
In italiano e inglese, traduzione simultanea e in Lis
Ingresso con tagliando
14.30
Sala Estense
Mondovisioni
Filthy
di Bàrbara Mestanza e Marc Pujolar
Spagna 2026, 82’
Anni dopo aver subìto un abuso sessuale durante un massaggio, Bàrbara Mestanza reagisce e cerca giustizia, trasformando il trauma in uno spettacolo teatrale. Filthy la segue mentre affronta un lungo procedimento legale contro il suo aggressore, in un confronto intimo e doloroso con il senso di colpa e il lavoro per riprendersi la propria vita.
In catalano e spagnolo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
15.00
Ex Teatro Verdi
FEMMINISMO
Chi paga il conto
Tecnologia, guerre, commercio e crisi climatica stanno ridisegnando l’economia globale. Due economiste femministe analizzano le nuove disuguaglianze e le sfide del futuro
Marcella Corsi
Sapienza Università di Roma
Sheba Tejani
King’s College London
In italiano e in inglese, traduzione consecutiva
A cura della redazione di ingenere.it
Ingresso con tagliando
15.00
Teatro Comunale Ridotto
UCRAINA
Oltre il fronte
Dalle linee di combattimento ai luoghi dove non cadono le bombe ma la guerra trasforma ogni aspetto della vita. Un racconto del conflitto e della resistenza quotidiana
Anna Romandash
scrittrice e giornalista ucraina
Lorenzo Tondo 
The Guardian
Introduce e modera 
Andrea Pipino
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
16.00
Apollo 2
CORPO E MENTE
Vero o falso
Desiderio ed eccitazione sono la stessa cosa? Le coppie felici fanno più spesso l’amore? Molte delle nostre certezze sul sesso andrebbero rimesse in discussione
Marta Giuliani
psicoterapeuta e sessuologa
intervistata da Monica Paolucci
e Giulia Testa
Internazionale
In italiano
16.30
Palazzo Naselli Crispi
NEL MONDO
Rassegna stampa culturale
Il film, la mostra, il libro e il disco dell’anno attraverso le critiche e le recensioni della stampa straniera
Daniele Cassandro
Internazionale
Giuliano Milani
storico
In italiano
16.30
Cinema Apollo
incontri
Reporter slam
Cinque giornaliste, cinque inchieste, ma una sola vincitrice. Sul palco si alterneranno storie da tutto il mondo. Sarà il pubblico a scegliere la migliore.
Cecilia Anesi  
giornalista italiana  
Più di settanta tonnellate d’oro estratto illegalmente in Venezuela sono finite nelle filiere di Apple, Tesla e Nvidia, eludendo i controlli grazie a certificazioni false
Anastasia Karadimitri  
giornalista greca  
Il Mediterraneo orientale soffoca sotto una coltre di mucillagine, che devasta pesca e turismo e rivela il collasso di un ecosistema marino sfruttato da decenni
Hala Nouhad Nasreddine  
giornalista libanese  
Dalla Grande barriera corallina al Guatemala, più di settemila aree protette sono minacciate dalle estrazioni di petrolio e gas. Tra i responsabili, aziende come Shell, Eni e TotalEnergies
Eleonora Vio  
giornalista italiana  
Il marchio del gambero rosso di Mazara, uno dei simboli del made in Italy, è in crisi per il calo del pescato locale e l’aumento dei costi. Intanto la concorrenza egiziana minaccia l’ambiente marino del Mediterraneo
Nasta Zakharevich  
giornalista bielorussa  
Il muro tra Polonia e Bielorussia, costruito per fermare i migranti, sta rimodellando gli habitat naturali e minacciando specie protette 
Presenta Anna Koens
Journalismfund Europe
Accompagnamento musicale di Matteo Storti
In italiano e inglese, traduzione simultanea
Grazie al contributo di Journalismfund Europe
Ingresso con tagliando
16.30
Teatro Comunale
PALESTINA
Parole più forti
Chi decide quali vite meritano attenzione e quali voci ascoltare? Una riflessione sul racconto giornalistico della Palestina, la disumanizzazione e il diritto all’autodeterminazione
Mohammed El Kurd
poeta e scrittore palestinese
intervistato da
Catherine Cornet
Internazionale
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
16.30
Sala Estense
Mondovisioni
First they came for my college
di Patrick Bresnan
Stati Uniti 2026, 105’
Quando il governatore della Florida Ron DeSantis prende il controllo del New College, una prestigiosa università pubblica progressista, il campus diventa teatro di un attacco all’indipendenza accademica senza precedenti negli Stati Uniti. Studenti e professori si mobilitano contro censura, pressioni ideologiche e ingerenze politiche.
In inglese, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
16.30
Circolo Arci Bolognesi
LIBRI
Piccolo manuale di comicità femminista
Luisa Merloni
con Giulia Zoli
Internazionale
In italiano
Chi decide cos’è divertente? Un viaggio tra comicità e femminismo per raccontare come le donne stanno ridefinendo il modo di far ridere e di raccontare il presente.
(Einaudi 2026)
16.45
Apollo 3
Mondoascolti
Camp swamp road
di Valerie Bauerlein
Stati Uniti 2025, 60’
Il 9 settembre del 2023 Scott Spivey si dirige con una pistola in mano verso due persone che lo stanno inseguendo. I due lo uccidono ma non vengono indagati perché invocano la legittima difesa. Grazie all’ostinazione della sorella di Spivey, si scoprirà poi che le cose non sono andate come sembrava.
In inglese, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
17.00
Ex Teatro Verdi
BIRMANIA
Lontano dagli occhi
Da più di cinque anni la Birmania è teatro di una delle guerre civili più sanguinose dell’Asia. Eppure se ne parla pochissimo
Maw Htun Awng Lahpai
governo della Birmania in esilio
Angela Napoletano
Avvenire
Introduce e modera
Junko Terao
Internazionale
In Italiano e inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
17.00
Biblioteca Ariostea
DIRITTI
Nei corridoi della giustizia
Cosa resta di una guerra dopo i processi? Un racconto per immagini sull’eredità del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e sulla memoria delle guerre dei Balcani
Alessandra Annoni
giurista 
Jorie Horsthuis
giornalista e politologa olandese
Martino Lombezzi
fotografo
Introduce e modera
Jacopo Zanchini
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
Evento realizzato nell’ambito del progetto Resolution 808, sostenuto da Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Con l’ulteriore sostegno dell’Ambasciata e del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi.
17.30
Apollo 2
RUSSIA
L’esercito delle ombre
di Barbara Lohr
Francia 2026, 25’
Un videoreportage sulle migliaia di soldati russi dichiarati dispersi in Ucraina e sulle famiglie che continuano a cercarli racconta i costi umani della guerra di Putin
In francese, con sottotitoli in italiano
A seguire incontro
con Kirill Martynov 
Novaya Gazeta
e Andrea Pipino
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
17.30
Cortile del Castello
LETTERATURA
Meridione per principianti
Ferite, fughe, resistenze e luoghi comuni. Il ruolo della provincia nella letteratura, tra bisogno di andarsene e di restare
Donatella Di Pietrantonio
scrittrice
dialoga con 
Nicola Lagioia
scrittore
Introduce e modera
Giuseppe Rizzo
Internazionale
In italiano
In collaborazione con Unipol Gruppo
17.30
Economia e Management
LIBRI
Figli della foresta
Chiara Abastanotti e Igiaba Scego
con gli e le studenti del Liceo Dosso Dossi di Ferrara
In italiano
Una graphic novel sulla storia di Tukuba e Makunka, due bambini rapiti in Africa e portati in Europa nel 1873, che racconta una pagina rimossa del colonialismo italiano e del razzismo scientifico.
(Becco Giallo 2026)
18.00
Museo Archeologico Nazionale
MOSTRA
Cesure. Lines of fracture
Una mostra diffusa per raccontare conflitti, migrazioni, crisi ambientali e trasformazioni sociali attraverso la fotografia documentaria e il fotogiornalismo
Inaugurazione e visita guidata con i curatori della mostra e dei Musei nazionali di Ferrara
Il progetto è sostenuto da Il Museo Rigenera - Ed. Fotografia, promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della cultura
In italiano
18.00
Piazza Trento e Trieste
DIRITTI
Due paesi, una guerra che continua
Quindici anni dopo la separazione tra Sudan e Sud Sudan, nella regione è in corso una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. Un’installazione di Medici senza frontiere con le foto di Nicolò Filippo Rosso.
Incontro con gli operatori di Medici senza frontiere
In italiano. Massimo 30 partecipanti. Prenotazioni all’infopoint del festival
18.15
Apollo 3
Mondoascolti
Pleuvoir sur les morts
di Yasmina Hamlawi
Belgio/Algeria 2025, 47’
A otto anni Kenza parte da Bruxelles per visitare la tomba del nonno in Algeria insieme alla madre Yasmina, che anni prima non aveva potuto assistere alla sepoltura del padre. Insieme danno vita a un rituale di lutto femminile, in un paese dove sono solo gli uomini ad accompagnare i morti al cimitero.
In francese, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
18.30
Teatro Comunale
EUROPA
Protagonisti o spettatori
L’intelligenza artificiale, la crisi climatica e la competizione globale mettono l’Europa davanti a una scelta: guidare il cambiamento o subirlo 
Francesca Bria
economista dell’innovazione
Olivia Lazard
esperta di sicurezza climatica
Xiaoyu Lu
Università di Pechino
Introducono
Lorenzo Marsili e Alessandro Valera
Berggruen Institute
In italiano e inglese, traduzione simultanea
In collaborazione con il Berggruen Institute
Ingresso con tagliando
18.30
Cinema Apollo
LAVORO
I lavoratori invisibili dell’ia
Lo sviluppo degli strumenti dell’intelligenza artificiale nasconde molte storie di sfruttamento. Il caso degli occhiali della Meta in un’inchiesta dal Kenya all’Irlanda
Angela Chukunzira
attivista keniana
Julia Lindblom
giornalista
Jennifer Paz
esperta di intelligenza artificiale
Introduce e modera
Francesca Sibani
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione simultanea
In collaborazione con Cgil Ferrara e Cgil Emilia-Romagna
Ingresso con tagliando
18.30
Circolo Arci Bolognesi
LIBRI
Violenza speculativa
Donatella Della Ratta 
con Catherine Cornet
Internazionale
In italiano
Le immagini generate dall’intelligenza artificiale non raccontano solo il futuro, possono renderlo plausibile. Dalla Silicon valley agli insediamenti dei coloni in Cisgiordania e alle utopie patinate della “riviera di Gaza”, un’indagine sul rapporto tra ia, propaganda e violenza politica.
(Einaudi 2026)
18.30
Palazzo Naselli Crispi
LIBRI
Lo specchio americano
Simone Pieranni
con Claudio Rossi Marcelli
Internazionale
In italiano
La Cina raccontata attraverso il suo rapporto con gli Stati Uniti. Un secolo di imitazioni, rivalità e cambiamenti che ridefiniscono gli equilibri globali.
(Mondadori 2026)
19.00
Ex Teatro Verdi
MUSICA
Approdi sonori
Un ascolto guidato di musica che evoca mari, fiumi e terre lontane
Iosonouncane 
musicista e produttore 
intervistato da Giovanni Ansaldo 
Internazionale
In italiano
Ingresso con tagliando
19.00
Teatro Comunale Ridotto
EUROPA
L’onda nera
L’estrema destra cresce in tutta Europa e punta a trasformare l’Unione europea dall’interno, influenzando politiche, alleanze e istituzioni
Gian-Paolo Accardo
Voxeurop
Agathe Decleire
Le Soir
Carolin Ollivier
Arte
Introduce e modera Jacopo Zanchini
Internazionale
A cura del progetto Inside Europe
In italiano e francese, traduzione consecutiva
19.00
Sala Estense
Mondovisioni
#SainteJulie
di Giulia Montineri
Francia 2026, 104’
Il 3 marzo 2019, in Corsica, Julie Douib viene assassinata dal suo ex marito. Un femminicidio annunciato: la pericolosità dell’uomo era nota. Perché nessuno l’ha fermato? La regista indaga il trauma per la comunità locale e la misoginia quotidiana che attraversa il linguaggio, le istituzioni e le relazioni sociali.
In francese, con sottotitoli in italiano
5 euro, compra il biglietto
19.30
Circolo Arci Bolognesi
CULTURA
Romanzi mondo
Don Chisciotte, Moby Dick, le opere di Roberto Bolaño e David Foster Wallace. Dentro i romanzi così grandi da diventare veri e propri universi
Una performance letteraria di e con
Leonardo Merlini
Askanews
In italiano
19.30
Cortile del Castello
GENOVA
Limoni live
Venticinque anni dopo il G8 di Genova, cosa è successo a piazza Alimonda e cosa rimane di quel movimento che voleva un altro mondo 
Reading teatrale di e con
con Annalisa Camilli
Internazionale
In italiano
21.00
Teatro Comunale
SPETTACOLO
Press mute
Malta 2025, 85’
Uno scandalo che coinvolge un ministro mette alla prova due giornalisti, in un sistema dell’informazione dove il confine tra opinione pubblica e manipolazione mediatica si fa sempre più sottile. Al pubblico il compito di decidere chi merita davvero fiducia.
Regia
Herman Grech
con
Michela Farrugia
Philip Leone Ganado
Trudy Kerr
Alan Paris
Mark Laurence Zammit
In inglese, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
21.30
Circolo Arci Bolognesi
FEMMINISMO
La cassetta degli attrezzi femminista
Dalle suffragiste alle Madres de plaza de Mayo, un racconto dei movimenti delle donne attraverso gli oggetti che ne hanno accompagnato pratiche e battaglie
Un reading teatrale di e con
Chiara Alessi
esperta di design
Giulia Siviero
giornalista
In italiano
21.30
Sala Estense
Mondovisioni
Techplomacy
di Susanne Kovács
Danimarca 2026, 93’
Anne Marie Engtoft Meldgaard è la prima ambasciatrice globale del governo danese per la tecnologia. Con determinazione si confronta con le aziende più potenti al mondo, ne sfida gli interessi discutendo regole, responsabilità e diritti digitali.
In inglese e danese, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
21.30
Teatro Comunale Ridotto
PORTFOLIO
Curioso di mestiere
Una selezione dei portfolio del critico e curatore Christian Caujolle, che in quasi vent’anni di collaborazione con Internazionale ha raccontato i grandi maestri e i talenti emergenti della fotografia 
con Elena Boille
Internazionale
In italiano
Sabato 3 ottobre
10.00
Palazzo Naselli Crispi
NEL MONDO
Rassegna stampa internazionale
Gian-Paolo Accardo
Voxeurop
Giovanna Chioini
Internazionale
In italiano
In collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna
10.00
Cortile del Castello
PODCAST
Il mondo
Il podcast quotidiano di Internazionale dal vivo
Claudio Rossi Marcelli e Giulia Zoli
Internazionale
In italiano
10.00
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
Come si diventa macchinista
Guida il treno lungo i binari, controlla la velocità e rispetta i segnali. Durante il viaggio tiene tutto sotto controllo per accompagnare i passeggeri fino alla loro destinazione
Roberta Frisoli
macchinista ferroviaria
8-13 anni. Fino alle 11.00
10.45
Apollo 3
Mondoascolti
On another rock
di Lou Cornum
Stati Uniti 2026, 39’
Mentre l’Apollo 12 sbarca sulla Luna, un gruppo di nativi americani occupa l’isola-prigione di Alcatraz. I due eventi del novembre 1969 si intrecciano in questo podcast attraverso interviste, registrazioni e materiali di archivio.
In inglese, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
11.00
Piazza Trento e Trieste
DIRITTI
Due paesi, una guerra che continua
Quindici anni dopo la separazione tra Sudan e Sud Sudan, nella regione è in corso una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. Un’installazione di Medici senza frontiere con le foto di Nicolò Filippo Rosso.
Incontro con gli operatori di Medici senza frontiere
In italiano. Massimo 30 partecipanti. Prenotazioni all’infopoint del festival
11.00
Teatro Comunale
CUBA
Conto alla rovescia
L’isola sta vivendo la crisi peggiore degli ultimi decenni e l’embargo petrolifero imposto dagli Stati Uniti ha fatto precipitare la situazione. Che futuro può esserci per L’Avana?
Jon Lee Anderson
giornalista statunitense
intervistato da Camilla Desideri
Internazionale
In inglese, traduzione simultanea 
Ingresso con tagliando
11.00
Apollo 2
GROENLANDIA
L’Artico conteso
Un paese al centro delle grandi sfide globali, dove s’intrecciano crisi climatica, corsa alle risorse strategiche e difesa dei diritti delle popolazioni indigene
Ilona Wiśniewska
giornalista polacca
intervistata da Nicola Scevola
The Arctic Times
In inglese, traduzione consecutiva
11.00
Biblioteca Ariostea
REGNO UNITO
Disuniti e scontenti
Sette governi e sei primi ministri in dieci anni. Da quando c’è stata la Brexit l’instabilità politica ed economica a Londra è più grande che mai. Un’analisi delle sfide da affrontare e delle loro conseguenze sull’Europa
Tom McTague 
New Statesman
intervistato da
Andrea Pipino
Internazionale
In inglese, traduzione consecutiva
11.00
Economia e Management
INCHIESTA
Un bicchiere di veleno
Jonestown: una setta nella foresta della Guyana e il più grande suicidio di massa della storia. Come trasformare la cronaca in un grande reportage narrativo
Frank Westerman 
giornalista olandese
intervistato da Leonardo Bianchi
giornalista
In olandese, traduzione consecutiva
11.00
Sala Estense
Mondovisioni
The sandbox
di Kenya-Jade Pinto
Canada 2026, 90’
Dal deserto dell’Arizona al Mediterraneo, le frontiere moderne sono sempre più controllate e militarizzate. Un’indagine sull’industria della sorveglianza e sul ruolo cruciale delle intelligenze artificiali lungo le rotte migratorie, attraverso le testimonianze di sopravvissuti, giornalisti e soccorritori.
In inglese, arabo, greco e somalo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
11.00
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
Oggetti ribelli
Una sveglia, un ombrello, un tubo di gomma: gli oggetti che hanno fatto la storia del femminismo possono ancora tornare utili
Chiara Alessi
esperta di design
e Giulia Siviero
giornalista
14-19 anni
11.30
Ex Teatro Verdi
MIGRAZIONE
Le frontiere del lavoro
Fabbriche che rallentano, ospedali in affanno, cantieri fermi: in Europa mancano lavoratori. La migrazione legale può sostenere l’economia e contrastare sfruttamento e irregolarità
Stefania Guida
Talent beyond boundaries
Mariangela Paone
giornalista e scrittrice
Nicola Pasini
Ismu
Introduce e modera
Massimo Gaudina
European training foundation
In italiano
Ingresso con tagliando
11.30
Teatro Comunale Ridotto
INFORMAZIONE
Ad altre latitudini
Equator è un nuovo progetto editoriale nato per raccontare il mondo con uno sguardo diverso da quello occidentale, dando spazio a notizie, idee e prospettive troppo a lungo rimaste ai margini
Pankaj Mishra e
Samanth Subramanian
Equator
Introducono e moderano
Giovanni De Mauro e
Junko Terao
Internazionale
In inglese, traduzione consecutiva
11.30
Cinema Apollo
FEMMINISMO
No!
È la parola che rompe il silenzio, mette in discussione il potere e denuncia. Se trova ascolto può diventare una forza di trasformazione collettiva per creare istituzioni e relazioni più giuste
Sara Ahmed 
scrittrice australiana 
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
11.30
Circolo Arci Bolognesi
INFORMAZIONE
L’edicola che non c’è
Bambine e bambini incontrano le notizie ogni giorno, ma imparare a informarsi è un’altra cosa e cominciare a farlo da piccoli è importante. Ecco come.
Alberto Emiletti e
Martina Recchiuti
Internazionale Kids
Georg Cadeggianini
Süddeutsche Zeitung
In italiano e tedesco, traduzione consecutiva
In collaborazione con il Goethe-Institut Mailand
11.30
Apollo 3
Mondoascolti
Pleuvoir sur les morts
di Yasmina Hamlawi
Belgio/Algeria 2025, 47’
A otto anni Kenza parte da Bruxelles per visitare la tomba del nonno in Algeria insieme alla madre Yasmina, che anni prima non aveva potuto assistere alla sepoltura del padre. Insieme danno vita a un rituale di lutto femminile, in un paese dove sono solo gli uomini ad accompagnare i morti al cimitero.
In francese, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
11.30
Cortile del Castello
LIBRI
Santa Barbara
Nicola Lagioia
con Giuseppe Rizzo
Internazionale
In italiano
Una saga familiare che attraversa mezzo secolo di storia italiana, intrecciando desiderio, ambizione e trasformazioni sociali nella Puglia del novecento.
(Einaudi 2026)
12.00
Palazzo Naselli Crispi
LIBRI
Il grande inganno dell’AI
Martina Pennisi
con Ilaria Ampollini
Università di Ferrara
In italiano
Un viaggio nell’intelligenza artificiale che ne smonta miti e illusioni, per mostrare come trasforma pensiero, linguaggio e relazioni, e come usarla consapevolmente.
(Solferino 2026)
13.00
Apollo 3
Mondoascolti
Shortcuts
Eleanor McDowall
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
Shortcuts è il programma di Bbc 4 che ha reinventato i corti da ascoltare. La sua ideatrice e curatrice, Eleanor McDowall, presenta una selezione di documentari non più lunghi di sette minuti andati in onda dal 2014 al 2025. Storie comiche, intime e poetiche, che usano al meglio il sonoro.
14.00
Cinema Apollo
RITRATTO
In nome della libertà
È stato la voce della rivoluzione egiziana del 2011. Ha trascorso molti anni in carcere per il suo impegno politico. Oggi è libero e la sua battaglia per la democrazia continua 
Alaa Abd El Fattah
attivista egiziano 
intervistato da 
Paola Caridi
giornalista
In inglese, traduzione simultanea e in Lis
Ingresso con tagliando
14.00
Teatro Comunale Ridotto
MEDIO ORIENTE
Le chiavi di casa
Ricostruire Gaza non significa solo rimettere in piedi case e infrastrutture essenziali, ma garantire il diritto di un popolo a immaginare, guidare e realizzare il proprio futuro 
Alessandra Annoni
giurista
Paolo Pezzati
Oxfam Italia
Yara Sharif
architetta palestinese
Introduce e modera Francesca Gnetti
Internazionale
In italiano e in inglese, traduzione consecutiva
14.00
Ex Teatro Verdi
FEMMINISMO
Città che curano
Le pratiche di cura possono trasformare l’architettura e l’urbanistica. Un modo per ripensare le città a partire dalla giustizia ecologica e sociale, mettendo le persone al centro.
Elke Krasny
Academy of Fine Arts Vienna
intervistata da 
Claudia Bruno
ingenere.it
In inglese, traduzione consecutiva
A cura della redazione di ingenere.it
Ingresso con tagliando
14.00
Economia e Management
IN AULA
Rivoluzione artificiale
Le potenzialità, i limiti e le ambiguità della tecnologia che sta cambiando il modo in cui produciamo conoscenza, prendiamo decisioni e immaginiamo il futuro
Giulia Banfi, Roberto Formisano e
Fabrizio Riguzzi
Università di Ferrara
In Italiano
In collaborazione con Laboratorio DOS UniFe
14.00
Palazzo Naselli Crispi
LIBRI
Il diritto internazionale è carta straccia
Micaela Frulli 
con Gian-Paolo Accardo
Voxeurop
In italiano
Dall’Ucraina a Gaza, un’analisi del diritto internazionale, dei suoi limiti e del suo ruolo nei conflitti contemporanei.
(Laterza 2026)
14.00
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
Rivolta Z
Hanno vent’anni e le loro proteste hanno dato uno scossone ai governi di vari paesi dall’Asia all’Africa. Scopriamo chi sono i manifestanti, quali simboli usano, cosa vogliono e come si organizzano
Francesca Sibani
Internazionale
14-19 anni
14.30
Teatro Comunale
STATU UNITI
Come rifare l’America
A un mese dalle elezioni di midterm, il paese attraversa una crisi politica e morale sempre più forte. Il futuro degli Stati Uniti visto dalle due sponde dell’Atlantico
Marina Catucci 
Il manifesto
Tom McTague
New Statesman
Adam Shatz
giornalista statunitense
Introduce e modera
Alessio Marchionna
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
14.30
Cortile del Castello
SOCIETÀ
Amore che vieni amore che vai
Come comincia una storia d’amore e perché finisce? Il futuro delle relazioni sentimentali nell’era delle app di dating e della ridefinizione dei ruoli di genere
Lorraine de Foucher 
giornalista francese
Francesco Pacifico
scrittore 
Introduce e modera
Claudio Rossi Marcelli
Internazionale
In italiano e francese, traduzione consecutiva
14.30
Sala Estense
Mondovisioni
#SainteJulie
di Giulia Montineri
Francia 2026, 104’
Il 3 marzo 2019, in Corsica, Julie Douib viene assassinata dal suo ex marito. Un femminicidio annunciato: la pericolosità dell’uomo era nota. Perché nessuno l’ha fermato? La regista indaga il trauma per la comunità locale e la misoginia quotidiana che attraversa il linguaggio, le istituzioni e le relazioni sociali.
In francese, con sottotitoli in italiano
5 euro, compra il biglietto
14.30
Apollo 3
Mondoascolti
Silence behind the frontlines
Beatrice Petrella e Federico Bomba
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In italiano
Ingresso con tagliando
In un villaggio dell’Ucraina lontano dal fronte, la cultura diventa uno strumento di resistenza. Le storie del Bakota Hub e di sei artisti in residenza che, attraverso il proprio lavoro, si confrontano con un territorio segnato dalla guerra, ma ostinatamente vivo.
14.30
Apollo 2
LIBRI
La fertilità del male
Amara Lakhous 
con Stephanie Love
University of Pittsburgh
In italiano
Un’indagine per omicidio si trasforma nel racconto dell’Algeria dopo l’indipendenza, tra memoria, potere e tradimento degli ideali della rivoluzione.
(e/o 2026)
14.30
Biblioteca Ariostea
LIBRI
Divieto di protestare
Annalisa Camilli
con gli e le studenti del Liceo Ariosto di Ferrara
In italiano
Dalle proteste del G8 di Genova a quelle per Gaza, come sono cambiati i movimenti di protesta e le politiche che criminalizzano il dissenso.
(Einaudi 2026)
14.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
Che caratterino!
I caratteri tipografici non sono tutti uguali: alcuni sono seri, altri buffi, altri romantici. Scegli quelli che più ti somigliano e usali per comporre il tuo nome
Marta Russo
Internazionale
8-13 anni. Fino alle 15.30
15.00
Circolo Arci Bolognesi
POESIA
Il filo delle traversate
Ogni viaggio lascia tracce che la scrittura raccoglie e trasforma. Un percorso poetico che attraversa luoghi, lingue e culture per esplorare il mondo e il modo in cui lo abitiamo
Anna Ayanoglou
poeta francese
intervistata da Francesca Spinelli
Internazionale
In francese, traduzione consecutiva
15.30
Palazzo Naselli Crispi
PODCAST
Aliene
A volte per caso, altre volte per una nostra decisione, le specie viaggiano con effetti spesso imprevedibili. Storie di piante, animali, confini ed equilibri alterati, per un’internazionale della natura
Gianumberto Accinelli
entomologo
Silvia Bencivelli
giornalista
In italiano
15.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
Come si diventa guardiana del faro
Sei mesi di sole che non tramonta mai, sei mesi di buio totale (a parte la luce del faro). Cosa significa vivere a Slettnes, il faro continentale più a nord del mondo
Ilona Wiśniewska
giornalista polacca
In inglese, traduzione consecutiva
8-13 anni. Fino alle 16.30
16.00
Cinema Apollo
EUROPA
Verso est
Integrazione europea, derive autoritarie, proteste giovanili, tensioni strategiche. Cosa sta succedendo alle frontiere orientali del continente
Giorgi Lomsadze
giornalista georgiano
Madalin Necsutu
giornalista rumeno
Dubravka Stojanovic
storica serba
Introduce e modera Andrea Pipino
Internazionale
In inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
16.00
Economia e Management
TECNOLOGIA
Generazione algoritmo
L’intelligenza artificiale influenza ciò che vediamo e ascoltiamo. Per restare capaci di scegliere bisogna imparare a comprenderne i meccanismi e a usarla con spirito critico
Maria Ranieri 
Università di Firenze
Lorenzo Redaelli 
docente e formatore
con gli e le studenti del Liceo Ariosto e dell’Istituto Copernico - Carpeggiani di Ferrara
Introduce e modera
Alberto Puliafito
Slow news
In italiano
In collaborazione con Fondazione di Ferrara 
16.00
Cortile del Castello
MIGRAZIONI
Perché ero ragazzo
Alaa ha vent’anni e sogna di fare il calciatore. Parte dalla Libia per l’Europa, ma la sua barca naufraga e lui viene arrestato e condannato come scafista. Una storia di desideri, tenacia e speranza
Alaa Faraj 
scrittore libico
e Alessandra Sciurba 
giurista
intervistati da Annalisa Camilli
Internazionale
In italiano
16.00
Teatro Comunale Ridotto
DIRITTI
Qui per restare
Per i minori stranieri non accompagnati, l’accoglienza è solo l’inizio. Per favorirne l’autonomia bisogna costruire reti solide tra scuola, servizi sociali e territorio
Virginia Costa
Servizio Centrale del Sai
Alessia Detto
Cooperativa Cidas
Rodolfo Mesaroli
Civico Zero Onlus
Annaviola Toller
ASP Città di Bologna
Introduce e modera
Cecilia Ferrara
Ansa
In italiano
In collaborazione con Cidas, cooperativa sociale
16.00
Biblioteca Ariostea
SOCIETÀ
Un piccolo aiuto per la mente
Cosa sono le terapie assistite dagli psichedelici, perché sono importanti e com’è andata la prima formazione per specialisti in Italia
Sara Ballotti
psicoterapeuta
Federico di Vita 
scrittore e giornalista
Introduce e modera
Pierfrancesco Romano
Internazionale
In italiano
16.00
Apollo 3
Mondoascolti
L’altra Supernova
Silvia Righini
autrice di podcast
In italiano
Ingresso con tagliando
Spesso ascoltatori e spettatori di Supernova, il podcast di interviste di Alessandro Cattelan, vorrebbero sedersi al tavolo degli autori e partecipare alla conversazione. Il racconto di cosa si vede davvero stando seduti a quel tavolo.
16.00
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
Ci vuole orecchio
Tra Spotify e intelligenza artificiale, oggi la musica ci trova prima ancora che la cerchiamo. Un incontro per capire come e dove trovare quello che nessun algoritmo ti consiglierà mai
Giovanni Ansaldo
Internazionale
14-19 anni
16.30
Ex Teatro Verdi
CANADA
I custodi della foresta
La storia dell’abbattimento di un albero sacro per una popolazione nativa canadese diventa il simbolo del conflitto tra natura, colonialismo e interessi economici
John Vaillant
giornalista canadese
Intervistato da
Alessio Marchionna
Internazionale
In inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
16.30
Apollo 2
RITRATTO
Fare comunità
Attivista, educatrice e ricercatrice, lavora per i diritti umani e la giustizia razziale nelle favelas di Rio de Janeiro, trasformando l’azione collettiva in uno strumento di emancipazione
Flavia da Silva Candido
attivista brasiliana
intervistata da Igiaba Scego 
scrittrice
In portoghese, traduzione consecutiva
In collaborazione con Cospe e Un ponte per
16.30
Teatro Comunale
SOCIETA
Spazzati via
Dal camion della raccolta rifiuti alle periferie delle grandi città. Il lavoro e le storie delle persone che raramente vengono raccontate ma senza le quali la società non potrebbe funzionare
Simon Paré-Poupart
netturbino e scrittore canadese
Zerocalcare
autore di fumetti
Introduce e modera
Giulia Zoli
Internazionale
In italiano e francese, traduzione simultanea e in Lis
Ingresso con tagliando
16.30
Circolo Arci Bolognesi
LIBRI
Santi Influencer
Maria Silvia Vaccarezza
con gli e le studenti del Liceo Carducci di Ferrara
In italiano
Instagram, TikTok e YouTube: il ruolo degli influencer tra attivismo, interessi economici e responsabilità nel dibattito pubblico.
(Fandango Libri 2026)
16.45
Sala Estense
Mondovisioni
Gaza’s twins, come back to me
di Mohammed Sawwaf
Palestina/Qatar/Paesi Bassi 2025, 95’
Nel novembre 2023 a Gaza, Rania partorisce due gemelli in un ospedale assediato. Nel caos generale i bambini vengono separati dalla madre che rimane al nord, mentre loro restano con gli altri familiari che scappano a sud. Il documentario segue per sedici mesi l’odissea di una famiglia divisa dalla guerra.
In arabo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
17.00
Piazza Trento e Trieste
DIRITTI
Due paesi, una guerra che continua
Quindici anni dopo la separazione tra Sudan e Sud Sudan, nella regione è in corso una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. Un’installazione di Medici senza frontiere con le foto di Nicolò Filippo Rosso.
Incontro con gli operatori di Medici senza frontiere
In italiano. Massimo 30 partecipanti. Prenotazioni all’infopoint del festival
17.00
Palazzo Naselli Crispi
LIBRI
Dove vivremo domani
Daniele Cassandro
Internazionale 
e Christian Raimo
scrittore e insegnante
In italiano
Da Tokyo a Città del Capo, da Barcellona a Milano: la crisi della casa è diventata una delle grandi questioni globali del nostro tempo.
(Rizzoli Bur 2026)
17.00
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
Sgranate gli occhi
I migliori reportage fotografici da tutto il mondo
Mélissa Jollivet
Internazionale
8-13 anni. Fino alle 18
17.15
Apollo 3
Mondoascolti
Seveso. La Chernobyl d’Italia
Matteo Liuzzi 
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In italiano
Ingresso con tagliando
Un incidente in una fabbrica chimica nel 1976 riversa una nube di diossina su Seveso, in Brianza, con effetti gravissimi sulla popolazione e sull’ambiente. Quasi vent’anni dopo, il ritrovamento di un archivio segreto riapre la storia di una delle più gravi catastrofi ambientali italiane. Una serie scritta per Audible che a breve sarà su Hbo.
17.30
Biblioteca Ariostea
INFORMAZIONE
I podcast di Internazionale
Rettiliani, guerra in Ucraina, specie aliene e intelligenze artificiali: come raccontare il mondo con il linguaggio dell’audio
Con le autrici e gli autori 
Gianumberto Accinelli
Silvia Bencivelli
Leonardo Bianchi
Davide Maria De Luca
Alberto Puliafito
e con
Giovanni De Mauro
Chiara Nielsen
Claudio Rossi Marcelli
Internazionale
In italiano
17.30
Cortile del Castello
DIRITTI
Fuorilegge
Si può morire durante un intervento delle forze dell’ordine. Quando succede, il lutto non basta. Bisogna inseguire la verità
Carlotta Donelli
Associazione contro gli abusi in divisa
Luigi Mastrodonato
giornalista
Valeria Verdolini
Antigone
Introduce e modera 
Lorenzo Guadagnucci
Altreconomia
In italiano
18.00
Economia e Management
VIAGGIO
Cartoline da Bakota
Interviste, fotografie, archivi familiari, leggende e abitudini quotidiane compongono una guida turistica dell’Ucraina risparmiata dai bombardamenti
Federico Bomba
Sineglossa
Robin Alysha Clemens
artista olandese
Anna Romandash
scrittrice e giornalista ucraina
Wu Ming 2
scrittore
Introduce e modera Andrea Pipino
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
Nellambito del progetto A Discovery Guide for Recovery, coordinato da Sineglossa, in collaborazione con Terytoriia/ngo Territory e Fundacja Ziemniakii, cofinanziato dal programma Creative Europe dell’Unione europea.
18.00
Teatro Comunale Ridotto
ALLA RADIO
Confini
Con Radio 3 Mondo
Jon Lee Anderson
giornalista statunitense
Eleanor Armstrong
ricercatrice britannica
Sarah Aziza
scrittrice statunitense
Flavia Da Silvia Candido
attivista brasiliana
Giorgi Lomsadze
giornalista georgiano
Conduce Anna Maria Giordano
Rai radio 3 Mondo
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
18.00
Ex Teatro Verdi
AFRICA
Un’utopia africana
Tutti ne rivendicano l’eredità: dai giovani che lottano per la democrazia ai leader delle giunte militari del Sahel. Thomas Sankara e i nuovi immaginari politici africani
Marco Aime
antropologo
Andrea De Georgio
giornalista
Yarri Kamara
ricercatrice sierraleonese
Introduce e modera
Francesca Sibani
Internazionale
In italiano e in inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
18.00
Cinema Apollo
CULTURA
Una nuova grammatica dell’amore
Una delle voci più originali della letteratura latinoamericana racconta come la scrittura può ribaltare eredità coloniali, ruoli di genere e categorie sociali
Gabriela Cabezón Cámara 
scrittrice argentina
intervistata da Francesca Spinelli
Internazionale
In spagnolo, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
18.00
Circolo Arci Bolognesi
LIBRI
La strada di Vinicio Capossela
Giovanni Ansaldo
con Dario Falcini
Rockit
In italiano
Come nasce un disco? La storia dell’album Ovunque proteggi raccontata attraverso i luoghi, gli incontri e le influenze che hanno ispirato Vinicio Capossela.
(nottetempo 2026)
18.30
Teatro Comunale
MEDIO ORIENTE
Il mondo dopo il 7 ottobre
Il conflitto in Medio Oriente ha cambiato il modo in cui si discute di guerra, memoria, diritti e rapporti tra nord e sud del mondo. Un incontro per riflettere sulle trasformazioni in corso e sulle sfide future
Micol Meghnagi
sociologa
Pankaj Mishra 
scrittore indiano
Adam Shatz
giornalista statunitense
Introduce e modera Jacopo Zanchini
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
18.30
Apollo 3
Mondoascolti
Spudoratamente Liscio 
Federica Manzitti
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In italiano
Ingresso con tagliando
Tra balere, fisarmoniche, vecchie e nuove generazioni, il liscio racconta l’identità di una Romagna in trasformazione. Un viaggio tra spiagge, colline e territori segnati dalle recenti alluvioni alla scoperta del profondo legame tra musica, memoria e comunità.
18.30
Apollo 2
LIBRI
Tassare i milionari
Riccardo Staglianò
In italiano
Una piccola patrimoniale su un ristrettissimo numero di straricchi potrebbe cambiare la sanità, l’istruzione e la società intera. Mentre nel mondo ne parlano tutti, in Italia è ancora un tabú. Perché?
(Einaudi 2026)
18.30
Palazzo Naselli Crispi
LIBRI
Quando tornano le rondini
Giada Messetti 
con Daniele Oppo
La Nuova Ferrara
In italiano
A cinquant’anni dal terremoto del Friuli, un racconto che intreccia memoria personale e collettiva per ripercorrere una ricostruzione diventata un modello.
(Mondadori 2026)
18.30
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
In prima persona
Difendere la propria lingua in Canada, denunciare la corruzione in India, proteggere il mare in Grecia. Tre videoreportage su adolescenti che hanno deciso di darsi da fare
In francese, con sottotitoli in italiano
A seguire incontro con
Martina Magri
Arte.tv
In italiano. 14-19 anni
19.00
Sala Estense
Mondovisioni
First they came for my college
di Patrick Bresnan
Stati Uniti 2026, 105’
Quando il governatore della Florida Ron DeSantis prende il controllo del New College, una prestigiosa università pubblica progressista, il campus diventa teatro di un attacco all’indipendenza accademica senza precedenti negli Stati Uniti. Studenti e professori si mobilitano contro censura, pressioni ideologiche e ingerenze politiche.
In inglese, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
19.30
Cortile del Castello
SOCIETÀ
L’egemonia impossibile
L’ascesa dell’estrema destra nasce dalla crisi culturale dell’occidente e promette di ricostruire un’identità collettiva. Ma il mondo che vorrebbe restaurare non esiste più
Christian Raimo
insegnante e scrittore
Olivier Roy
politologo francese 
Introduce e modera
Catherine Cornet
Internazionale
In italiano e francese, traduzione consecutiva
19.30
Circolo Arci Bolognesi
ARTE
Nello spazio di un futuro
Un racconto dell’opera e della vita di Mark Rothko attraverso le riflessioni del filosofo Mark Fisher sul capitalismo, la cultura e soprattutto il futuro
Una performance letteraria di e con 
Leonardo Merlini
Askanews
In italiano
19.30
Teatro Comunale Ridotto
LIBRI
Damasco
Lorenzo Trombetta 
con Giulia Zoli
Internazionale
In italiano
Per capire la Siria bisogna partire da Damasco: una città che riflette gli equilibri, i conflitti e le trasformazioni del Medio Oriente.
(Paesi edizioni 2026)
21.00
Ex Teatro Verdi
RITRATTO
Corpi e confini
Sarah è una giovane donna palestinese cresciuta negli Stati Uniti. Ricoverata per una grave forma di anoressia, riscopre nella memoria familiare una possibilità di guarigione e di resistenza
Sarah Aziza
scrittrice statunitense
intervistata da Francesca Gnetti
Internazionale
In inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
21.30
Teatro Comunale
DIRITTI
Temi s-comedy
Testimonianze dal campo e comicità si incontrano per raccontare le crisi contemporanee e riflettere su emergenze umanitarie, discriminazione e propaganda. Uno spettacolo tra ironia, indignazione e disincanto
Con gli stand up comedian Max Angioni, Chiara Becchimanzi, Monir Ghassem, Roberto Lipari, Yoko Yamada
e gli operatori di Msf Sami Aidoudi, Marco Bertotto, Lucia Borruso, Martina Marchiò, Martina Paesani, Marco Sandrone
Presenta 
Pietro Sparacino 
stand up comedian
In italiano
Ingresso con tagliando
21.30
Sala Estense
Mondovisioni
Filthy 
di Bàrbara Mestanza e Marc Pujolar
Spagna 2026, 82’
Anni dopo aver subìto un abuso sessuale durante un massaggio, Bàrbara Mestanza reagisce e cerca giustizia, trasformando il trauma in uno spettacolo teatrale. Filthy la segue mentre affronta un lungo procedimento legale contro il suo aggressore, in un confronto intimo e doloroso con il senso di colpa e il lavoro per riprendersi la propria vita.
In catalano e spagnolo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
21.30
Teatro Comunale Ridotto
PORTFOLIO
Geografie della memoria
Un viaggio fotografico dall’Africa alle Americhe per raccontare le comunità che ancora oggi si confrontano con l’eredità della schiavitù e del colonialismo
Nicola Lo Calzo 
fotografo
con Rosy Santella
Internazionale
In italiano
22.30
Cortile del Castello
FESTA
Vent’anni e non sentirli
Festeggiamo i vent’anni del festival e balliamo insieme!
Un dj set delle migliori canzoni dal 2007 a oggi scelte dalla redazione di Internazionale
Domenica 4 ottobre
10.00
Palazzo Naselli Crispi
NEL MONDO
Rassegna stampa internazionale
Gian-Paolo Accardo
Voxeurop
Giovanna Chioini
Internazionale
Edoardo Vigna
Corriere della Sera
In italiano
In collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna
10.00
Piazza Trento e Trieste
DIRITTI
Due paesi, una guerra che continua 
Quindici anni dopo la separazione tra Sudan e Sud Sudan, nella regione è in corso una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. Un’installazione di Medici senza frontiere con le foto di Nicolò Filippo Rosso.
Incontro con gli operatori di Medici senza frontiere
In italiano. Massimo 30 partecipanti. Prenotazioni all’infopoint del festival
10.00
Cortile del Castello
PODCAST
Il mondo cultura
Un podcast settimanale di Internazionale dal vivo
con Daniele Cassandro e Chiara Nielsen
Internazionale
In italiano
10.00
Cinema Apollo
DIRITTI
In attesa di giustizia
Chiedere conto ai potenti può essere a volte una battaglia lenta. Partendo dal processo Pinochet cosa serve, ancora oggi, per battere l’impunità nella giustizia internazionale
Micaela Frulli
giurista
Philippe Sands 
avvocato
Introduce e modera Jacopo Zanchini
Internazionale
In italiano e inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
10.30
Apollo 3
Mondoascolti
Camp swamp road 
di Valerie Bauerlein
Stati Uniti 2025, 60’
Il 9 settembre del 2023 Scott Spivey si dirige con una pistola in mano verso due persone che lo stanno inseguendo. I due lo uccidono ma non vengono indagati perché invocano la legittima difesa. Grazie all’ostinazione della sorella di Spivey, si scoprirà poi che le cose non sono andate come sembrava.
In inglese, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
10.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
La storia segreta dei piccioni
Vivono al nostro fianco da migliaia di anni, si dividono in centinaia di razze e ritrovano sempre la strada di casa
Marta Pantaleo
illustratrice
8-13 anni. Fino alle 11.30
10.30
Apollo 2
FOTOGRAFIA
Una storia collettiva
Vent’anni di fotografia documentaria su ambiente, società e territorio in Italia e all’estero. Un approccio autoriale fondato sull’etica e sul rispetto dei soggetti ritratti e del pubblico che li guarda
TerraProject
collettivo di fotografi
con Rosy Santella
Internazionale
In italiano
11.00
Teatro Comunale Ridotto
ASIA
Dall’altra parte del mondo
Dall’Afghanistan alla Cina, dal Bangladesh a Hong Kong: come raccontare un continente al centro degli equilibri globali
Con Giuliano Battiston ed Emanuele Giordana
autori di Su due lati del confine 
e con Ilaria Maria Sala
autrice di Flower power
Introduce e modera
Junko Terao
Internazionale
In italiano
11.00
Economia e Management
IN AULA
Sguardo clinico
L’uso dell’intelligenza artificiale in medicina sta trasformando diagnosi, prevenzione e percorsi di cura. Ma quale spazio resta al giudizio del medico e alla relazione con il paziente? 
Melchiore Giganti
e Paolo Zamboni
Università di Ferrara
In italiano
In collaborazione con Laboratorio DOS UniFe
11.00
Sala Estense
Mondovisioni
Gaza’s twins, come back to me
di Mohammed Sawwaf
Palestina/Qatar/Paesi Bassi 2025, 95’
Nel novembre 2023 a Gaza, Rania partorisce due gemelli in un ospedale assediato. Nel caos generale i bambini vengono separati dalla madre che rimane al nord, mentre loro restano con gli altri familiari che scappano a sud. Il documentario segue per sedici mesi l’odissea di una famiglia divisa dalla guerra.
In arabo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
11.30
Teatro Comunale
EUROPA
Indipendenza intelligente
La competitività europea nelle tecnologie strategiche si gioca tra investimenti, innovazione e la necessità di ridurre dipendenze critiche da altre potenze globali 
Dimitri Lorenzani
Commissione europea
Bruno Giussani
giornalista
Barbara Moens
Financial Times
Introduce e modera
Martina Pennisi
Corriere della Sera
In italiano e inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
11.30
Ex Teatro Verdi
FEMMINISMO
Cambiamo orbita
Un approccio femminista all’esplorazione dello spazio che mette in discussione le narrazioni capitaliste e i rapporti di potere tra gli stati e le multinazionali
Eleanor S. Armstrong
ricercatrice britannica
intervistata da 
Barbara De Micheli
Fondazione Giacomo Brodolini
In inglese, traduzione consecutiva
A cura della redazione di ingenere.it
Ingresso con tagliando
12.00
Cinema Apollo
INFORMAZIONE
Il futuro dei giornali visto dalla Germania
Come ha fatto uno dei più antichi settimanali tedeschi a vincere la sfida dell’informazione digitale, raggiungendo molti nuovi lettori e restando autorevole
Giovanni De Mauro
Internazionale
dialoga con
Martin Machowecz 
Die Zeit 
In italiano e inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
12.00
Cortile del Castello
VIAGGIO
Sul binario giusto
Tornano i treni internazionali. Un modo diverso di viaggiare che, tra crisi climatica e nuove tensioni geopolitiche, avvicina persone, territori e idee d’Europa
Marco Carlone
giornalista 
Linda Maggiori 
attivista
Gianni Montieri
scrittore
Introduce e modera Valentina Pigmei
giornalista
In italiano
12.00
Apollo 3
Mondoascolti
On another rock
di Lou Cornum
Stati Uniti 2026, 39’
Mentre l’Apollo 12 sbarca sulla Luna, un gruppo di nativi americani occupa l’isola-prigione di Alcatraz. I due eventi del novembre 1969 si intrecciano in questo podcast attraverso interviste, registrazioni e materiali di archivio.
In inglese, con sottotitoli in italiano
Ingresso con tagliando
12.00
Apollo 2
LIBRI
Dignità
Lea Ypi
con Giuliano Milani
storico
In italiano
Una fotografia di famiglia riapre il passato. Lea Ypi segue le tracce della nonna attraverso le trasformazioni dei Balcani e le fratture del novecento tra imperi, guerre e totalitarismi, interrogando memoria, identità e il nostro modo di giudicare chi ci ha preceduto.
(Feltrinelli 2026)
13.30
Apollo 3
Mondoascolti
Radio Atlas
Eleanor McDowall
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
Per quasi un secolo la lingua è stata il principale ostacolo alla scoperta di opere radiofoniche realizzate in altri paesi. Dal 2015 Radio Atlas propone lavori audio in lingua originale accompagnati da sottotitoli. I migliori corti del progetto presentati dall’ideatrice e fondatrice Eleanor McDowall.
14.00
Palazzo Naselli Crispi
IN REDAZIONE
Extra Large
Troppo lunghi per entrare in un numero della rivista ma troppo interessanti per rinunciarci. Come nasce la collana dei tascabili di Internazionale
Giovanni De Mauro,
Andrea Pipino e
Junko Terao
Internazionale
In italiano
14.00
Cinema Apollo
DIRITTI
Disordine globale
Da Gaza al Sudan, la crisi del diritto internazionale minaccia civili, ospedali e personale sanitario. In un mondo sempre più ostile, chi protegge chi cura?
Alex de Waal
World Peace Foundation
Stefano Di Carlo
Medici senza frontiere
Micaela Frulli
giurista
Introduce e modera
Pietro Del Soldà
Rai Radio 3
In italiano e in inglese, traduzione simultanea
Ingresso con tagliando
14.00
Sala Estense
Mondovisioni
The sandbox
di Kenya-Jade Pinto
Canada 2026, 90’
Dal deserto dell’Arizona al Mediterraneo, le frontiere moderne sono sempre più controllate e militarizzate. Un’indagine sull’industria della sorveglianza e sul ruolo cruciale delle intelligenze artificiali lungo le rotte migratorie, attraverso le testimonianze di sopravvissuti, giornalisti e soccorritori.
In inglese, arabo, greco e somalo, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
14.00
Biblioteca Casa Niccolini
fuoriclasse
Angelica e il principe orso
Un’adolescente conosce un orso mascotte online. Qualcosa nascosto dietro al costume li lega: un fumetto sulla crescita e sul ricominciare
Antonia Caruso
scrittrice
e Trung Le Nguyen
fumettista
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
14-19 anni
14.30
Ex Teatro Verdi
DIRITTI
Educare l’intelligenza
L’intelligenza artificiale entra nella vita degli adolescenti trasformando relazioni, apprendimento e costruzione dell’identità. Le opportunità e le sfide educative delle tecnologie digitali
Elias Becciu
Cooperativa Cidas
Giovanni Boccia Artieri 
sociologo
Alessia Dulbecco 
pedagogista
Anna Rita Longo
docente e giornalista 
Introduce e modera Alberto Puliafito
Slow news
In italiano
In collaborazione con Cidas, cooperativa sociale
Ingresso con tagliando
14.30
Cortile del Castello
DIRITTI
Una casa per tutti
Il mercato immobiliare è dominato dagli investimenti finanziari, ma ci sono alternative possibili. Le cooperative e un nuovo modello dell’abitare
Laura Colini
Università Iuav di Venezia
Gabu Heindl
architetta e urbanista austriaca
Introduce e modera 
Sarah Gainsforth
giornalista
In italiano e in inglese, traduzione consecutiva
In collaborazione con Legacoop Estense
14.30
Teatro Comunale
PALESTINA
Al di là del muro
La scrittura come forma di resistenza e la Palestina come orizzonte. Una conversazione con lo scrittore palestinese rilasciato dopo trentadue anni in un carcere israeliano
Nasser Abu Srour 
scrittore palestinese
Elisabetta Bartuli 
traduttrice
Introduce e modera
Francesca Gnetti
Internazionale
In arabo, traduzione simultanea e in Lis
Ingresso con tagliando
14.30
Apollo 2
CINA
Nella testa del dragone
La Cina non è una, ne esistono dieci, cento, mille. Esplorarle è come fare un viaggio su una macchina del tempo, passando da villaggi dell’epoca preindustriale a smart city avveniristiche 
Un reading teatrale di e con
Giada Messetti
giornalista e sinologa
In italiano
14.30
Circolo Arci Bolognesi
LIBRI
Meno America nelle nostre vite
Bruno Giussani
con Pierfrancesco Romano
Internazionale 
In italiano
L’Europa ha affidato dati, infrastrutture e innovazione alle grandi aziende tecnologiche statunitensi. Riconquistare la sovranità digitale è una sfida politica.
(Tlon 2026)
15.00
Apollo 3
Mondoascolti
Rotta sul Vietnam
Silvia Boccardi e Matteo Liuzzi
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In italiano
Ingresso con tagliando
Nell’estate del 1979 la marina italiana manda tre navi da guerra nel mar Cinese meridionale per salvare quasi mille profughi vietnamiti. Il racconto dell’Operazione boat people per scoprire una pagina poco nota della storia italiana e guardare con altri occhi al Mediterraneo di oggi.
15.30
Palazzo Naselli Crispi
LIBRI
Vero viaggio è il ritorno
Valentina Pigmei
con Daniele Cassandro
Internazionale
In italiano
Il turismo di massa sta cambiando città e territori. Ma immaginare un altro modo di viaggiare è possibile, basta ripensare il significato stesso del viaggio.
(Laterza 2026)
15.30
Biblioteca Casa Niccolini
Internazionale Kids
SchooLol
Uno studente, un torneo segreto di comicità e una scuola noiosissima da conquistare a suon di battute
Filippo Taddia
scrittore
8-13 anni. Fino alle 16.30
16.00
Teatro Comunale
DIRITTI
Due spicci di dignità
Un confronto sulle idee che possono ridare futuro alla politica: uguaglianza, solidarietà e un socialismo capace di affrontare le sfide globali
Lea Ypi
filosofa e scrittrice albanese
Zerocalcare
autore di fumetti
Introduce e modera
Giovanni De Mauro
Internazionale
In italiano e in Lis
Ingresso con tagliando
16.00
Sala Estense
Mondovisioni
Techplomacy
di Susanne Kovács
Danimarca 2026, 93’
Anne Marie Engtoft Meldgaard è la prima ambasciatrice globale del governo danese per la tecnologia. Con determinazione si confronta con le aziende più potenti al mondo, ne sfida gli interessi discutendo regole, responsabilità e diritti digitali.
In inglese e danese, con sottotitoli in italiano
Anteprima italiana
5 euro, compra il biglietto
16.00
Circolo Arci Bolognesi
LIBRI
Operazione massacro
Annalisa Camilli
Internazionale
con Jon Lee Anderson
giornalista statunitense
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
Argentina, 1956: un gruppo di civili viene fucilato dal regime golpista. Rodolfo Walsh indaga e scopre che c’è un sopravvissuto. La nuova edizione di un grande classico del giornalismo narrativo.
(Sur 2026)
16.30
Apollo 3
Mondoascolti
Il viaggio del testimone
Rocco Pessolano
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In italiano
Ingresso con tagliando
Rocco, cieco da venticinque anni, va in Ghana per partecipare come testimone al matrimonio dell’amico Josef, conosciuto anni prima in Italia. Il suo viaggio diventa l’occasione per riflettere sul tempo, l’amicizia e il senso di appartenenza.
17.30
Cinema Apollo
Mondocinema
Palestina 36
di Annemarie Jacir
Palestina e altri paesi 2025, 116’
Nel 1936, durante la rivolta contro il dominio coloniale britannico, Yusuf si muove tra il suo villaggio e una Gerusalemme in fermento. Un racconto corale di vite segnate da conflitti sociali, tensioni di classe e dall’impatto della crescente immigrazione ebraica.
In inglese e arabo, sottotitoli in italiano
Introducono
Catherine Cornet
Internazionale
Annemarie Jacir
regista
In italiano e inglese, traduzione consecutiva
Ingresso con tagliando
18.00
Sala Estense
Mondovisioni
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5 euro, biglietto in vendita in cassa della Sala Estense
18.00
Apollo 3
Mondoascolti
Il labirinto
Antonio Pastore 
con Jonathan Zenti
autore di podcast
In italiano
Ingresso con tagliando
Per anni Antonio ha costruito identità, relazioni e vite immaginarie online. In questo podcast racconta di quando internet smette di essere un gioco e diventa prima un rifugio, poi una dipendenza e infine un labirinto, dove realtà e finzione si confondono.

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