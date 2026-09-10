Cecilia Anesi
giornalista italiana
Più di settanta tonnellate d’oro estratto illegalmente in Venezuela sono finite nelle filiere di Apple, Tesla e Nvidia, eludendo i controlli grazie a certificazioni falseAnastasia Karadimitri
giornalista greca
Il Mediterraneo orientale soffoca sotto una coltre di mucillagine, che devasta pesca e turismo e rivela il collasso di un ecosistema marino sfruttato da decenniHala Nouhad Nasreddine
giornalista libanese
Dalla Grande barriera corallina al Guatemala, più di settemila aree protette sono minacciate dalle estrazioni di petrolio e gas. Tra i responsabili, aziende come Shell, Eni e TotalEnergiesEleonora Vio
giornalista italiana
Il marchio del gambero rosso di Mazara, uno dei simboli del made in Italy, è in crisi per il calo del pescato locale e l’aumento dei costi. Intanto la concorrenza egiziana minaccia l’ambiente marino del MediterraneoNasta Zakharevich
giornalista bielorussa
Il muro tra Polonia e Bielorussia, costruito per fermare i migranti, sta rimodellando gli habitat naturali e minacciando specie protette
Presenta Anna Koens
Journalismfund Europe
Accompagnamento musicale di Matteo StortiIn italiano e inglese, traduzione simultaneaGrazie al contributo di Journalismfund EuropeIngresso con tagliando