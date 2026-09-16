Dau è un capolavoro moderno. Ambientato tra gli anni trenta e gli anni cinquanta e realizzato soprattutto tra il 2008 e il 2011, ora appare sia leggermente datato sia incredibilmente all’avanguardia. Di base è una biografia romanzata dello scienziato Lev “Dau” Landau che include il suo difficile e ambivalente rapporto con le istituzioni militari sovietiche e il suo travagliato matrimonio con la fedele ma sofferente Nora. Le analogie con Oppenheimer sono evidenti, anche se Dau fa sembrare il film di Nolan quasi allegro e decisamente scialbo.

Raphael Abraham, Financial Times