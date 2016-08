Il Gabon elegge il nuovo presidente

Domenica 27 agosto si tengono in Gabon le elezioni presidenziali. L’ex presidente del parlamento Guy Nzouba Ndama e l’ex primo ministro Casimir Oye Mba si sono ritirati dalla corsa alla presidenza per appoggiare un terzo candidato, Jean Ping, che sfida il capo di stato uscente Ali Bongo Ondimba. Ping è un diplomatico di lungo corso e stretto collaboratore del padre di Ondimba, che ha guidato il paese prima di lui per 41 anni.