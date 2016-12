In Austria si vota per eleggere il nuovo presidente della repubblica federale. ​Milioni di austriaci sono chiamati a votare tra il candidato del Partito della libertà (Fpö) Norbert Hofer e il candidato dei verdi Alexander Van der Bellen. Gli ultimi sondaggi pubblicati a novembre non indicavano un chiaro vantaggio. I risultati delle elezioni tenute lo scorso maggio, in cui aveva vinto di poco Van der Bellen sono stati annullati dalla Corte costituzionale per irregolarità nello spoglio.