Gli U2 annunciano il tour mondiale per l’anniversario di The Joshua tree. La band irlandese sarà in tour in Nordamerica e in Europa nel corso della prossima estate per festeggiare i trent’anni dalla pubblicazione dello storico album, uscito nel 1987. Il gruppo farà anche una data in Italia, il 15 luglio allo stadio Olimpico di Roma. A fare da spalla agli U2 in Europa sarà il progetto Noel Gallagher’s High Flying Birds, guidato dall’ex chitarrista degli Oasis.