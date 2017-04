La partita a scacchi di Magnus Carlsen

Per gli appassionati di scacchi c’è un solo Magnus: Magnus Carlsen, nato nel 1990 a Tønsberg in Norvegia, che a soli 13 anni si guadagnò il titolo di maestro e che lo scorso dicembre si è confermato campione del mondo battendo lo sfidante russo Sergej Karjakin.

Il film di Benjamin Ree, uscito in dvd nel Regno Unito e in Germania, parte dai video familiari che documentano il precoce talento del “Mozart degli scacchi” e arriva fino alla sfida per il titolo con l’indiano Viswanathan Anand nel 2013, segnata da una tensione insostenibile (per tutti gli altri, non per lui).