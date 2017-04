Migliaia di persone in piazza a Budapest in difesa dell’università di George Soros. I manifestanti, almeno 80mila secondo gli organizzatori, hanno chiesto al presidente ungherese di non firmare la legge che punta a far chiudere l’Università dell’Europa centrale (Ceu), finanziata dal miliardario statunitense di origine ungherese, e altre istituzioni scolastiche straniere. La Ceu è finita nel mirino del governo di Viktor Orbán per il sostegno all’immigrazione espresso da Soros.