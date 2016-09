Le mani nel pannolino

Qual è il più grande cambiamento che avviene quando hai il tuo primo figlio? – Michele

La lista potrebbe andare avanti all’infinito, ma oggi vorrei soffermarmi su un tema in particolare: la cacca. L’arrivo di un bambino cambierà il tuo rapporto con le feci in un modo che prima è difficile immaginare.

“Quando siamo diventati genitori”, scrive il blogger britannico Stuart Heritage, “la qualità della nostra comunicazione ne ha risentito parecchio. Le nostre conversazioni si sono ridotte a brevi scambi d’informazioni pratiche sul tema degli escrementi umani mentre ci incrociamo per casa: ‘Ha fatto la cacca’. ‘Butto il pannolino sporco di cacca’. ‘Lo tieni un secondo tu mentre faccio la cacca?’. Non è il massimo, certo, ma ora almeno ne so molto più di prima sulla cacca”.

Personalmente ricordo il momento in cui ho dovuto controllare con le mani se nel pannolino dove mio figlio aveva appena fatto la cacca ci fosse una supposta intera (gliel’avevo messa qualche minuto prima per fargli abbassare la febbre e dovevo controllare se si era sciolta o se era uscita tutta intera). Mentre facevo questa normale funzione da genitore mi sono reso conto che fino a poco tempo prima avrei trovato inimmaginabile l’idea di frugare a mani nude nella cacca di qualcun altro.

Per fortuna, però, è un cambiamento reversibile: man mano che i figli diventano indipendenti, lo diventa anche la loro cacca e dopo qualche anno l’idea di metterci le mani dentro torna inimmaginabile esattamente come prima.