Un amico in affitto per chi ha bisogno di essere ascoltato

Takanobu Nishimoto ha cominciato per hobby a offrire la sua compagnia a pagamento a persone che avevano bisogno di parlare. Questa attività è diventata un lavoro: Nishimoto ha messo in piedi una rete di sessanta uomini che offre questo servizio in tutto il paese. Finora si sono rivolte a Nishimoto più di tremila persone disposte a pagare una tariffa oraria di mille yen (otto euro) per farsi ascoltare. In Giappone, negli ultimi anni, sono aumentate le agenzie che offrono “amici in affitto” per combattere l’isolamento e la solitudine. Il video dell’Afp.