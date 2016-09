In Cisgiordania, vicino Ramallah, la produzione di miele è diventata una risorsa economica fondamentale per alcune donne. Un sostegno importante per i territori palestinesi, dove una persona su quattro è senza lavoro. Il progetto è supportato dal Comitato palestinese di sostegno all’agricoltura che aiuta 103 donne a gestire 64 piccole imprese agricole in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Il video dell’Afp.