La donna più veloce del mondo, un’incredibile schermidora e un’infallibile arciera. Sono le protagoniste di Fuoriserie , l’ultimo libro per ragazze e ragazzi di Francesca Cavallo, coautrice di Storie della buonanotte per bambine ribelli.

“Immaginate una tavolozza grandissima con le sfumature di tutti i colori che la vostra mente riesce a immaginare”, scrive Perniciaro. “Vi verrebbe mai in mente di dire a uno di questi colori di rimanere in disparte perché non è come lo volevate, perché vi mette tristezza o forse paura, perché non è come ve l’avevano sempre raccontato?”.

Questo tipo di narrazione di solito convive con un’altra retorica più antica riguardo le atlete paralimpiche e gli atleti paralimpici: il pietismo. Tant’è che, in una dichiarazione rilasciata nel 2018 al mensile Superabile Inail, Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), ricordava come in passato i giornalisti definissero le Paralimpiadi “Olimpiadi del cuore e del coraggio”.

L’altro filo conduttore dei tre racconti è l’assenza della retorica della “supereroina” o del “supereroe” di cui spesso sono intrise le narrazioni sulle atlete e gli atleti paralimpici, descritti come persone dotate di “poteri speciali” per compensare le anomalie dei loro corpi. Donne e uomini da ammirare perché ce l’hanno fatta a conseguire risultati straordinari nonostante la loro condizione fisica.

Fuoriserie ribalta questa prospettiva: delle tre protagoniste sono messe certamente in evidenza le abilità che le distinguono dagli altri – non tutte le atlete e gli atleti paralimpici o olimpici diventano campionesse o campioni – senza tuttavia trasformarle in “eroine dotate di superpoteri”, ma anzi facendone risaltare l’umanità e raccontando il loro modo di affrontare le sfide della vita quotidiana, oltre che quelle sportive.

Tatyana fin da piccola si rende conto di non riuscire a camminare come gli altri bambini. Per spostarsi o arrampicarsi sugli alberi usa le mani, una modalità diversa che comunque le consente di raggiungere i suoi obiettivi. Non solo: muoversi in questo modo differente dalla maggioranza ha fatto sì che con il tempo diventasse “incredibilmente forte!”. La sua forza non è legata alla sua condizione fisica, che di per sé ha una connotazione neutra, né negativa né positiva, ma dallo sguardo che Tatyana ha nei confronti di se stessa.

È diventata incredibilmente forte perché è riuscita a vedere il suo corpo non come un limite, ma come una risorsa. In altre parole, essere una persona con disabilità non è né una sfortuna né una ricchezza. Dipende dallo sguardo che le persone con disabilità hanno su se stesse, prima di tutto. E poi anche da come le guardano le persone abili.

Ed è sempre quello sguardo, orientato a cogliere le infinite potenzialità delle diverse condizioni umane piuttosto che sottolinearne i limiti, a definire la sedia a rotelle che Tatyana McFadden riceve in dono come “il regalo più bello”. La carrozzina è presentata come strumento di libertà. Una grande differenza da espressioni come “costretta su una sedia a rotelle” che ancora oggi compaiono in alcuni articoli.

Diventare una persona con disabilità a causa di una malattia o di un altro evento traumatico è una sfida importante. Significa imparare di nuovo a convivere con il proprio corpo, che è sempre lo stesso ma è anche differente da prima, e di riorganizzare la propria esistenza, imparando a svolgere in un modo diverso le normali attività quotidiane, come mangiare o lavarsi i denti.

Lo sa bene Bebe Vio a cui, a causa di una meningite, hanno dovuto amputare braccia e gambe. All’inizio non è stato semplice, e nel libro non lo si nasconde. “Si sentiva come un alieno venuto dallo spazio che atterra su un pianeta completamente nuovo”, scrive Francesca Cavallo.