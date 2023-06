Silvio Berlusconi è morto . L’uomo con il sole in tasca, il caimano, il cavaliere, l’unto del signore, il presidente operaio, il cantante da crociera, sua emittenza e la folla intera di personaggi che egli stesso si era cucito addosso ora appartengono alla storia, non più alla cronaca. E forse solo adesso ogni cosa potrà essere finalmente dipanata più serenamente dai suoi avversari, ma anche da chi gli fu vicino in ciascuna delle mille vite che visse, o raccontò d’aver vissuto. E, per provare a farlo, conviene cominciare proprio da ciò che nessuno potrà negargli: Berlusconi ha profondamente cambiato questo paese, prima come imprenditore, poi come politico.

La sua stessa entrata in scena come politico avvenne come non si era mai visto fino ad allora: con una videocassetta consegnata alle redazioni dei telegiornali. Conteneva il famoso discorso della “discesa in campo”. “L’Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti”, disse l’allora capo della Fininvest rivolgendosi direttamente ai telespettatori. Stava promettendo un “nuovo miracolo italiano”. Era il 26 gennaio 1994. Da quel giorno l’Italia non fu più la stessa.

Se Berlusconi ha cambiato il paese, va detto però che lo ha fatto senza essersi mai neppure avvicinato a realizzare la rivoluzione liberale, e dunque l’obiettivo per cui ha speso almeno metà della propria vita, quella che ha vissuto da politico. Infatti, “come nel 1994, continuo a credere che una rivoluzione liberale sia necessaria e urgente”, scriveva ancora il 22 agosto 2021 in un intervento pubblicato sul Giornale. Ma questa aspirazione, e ogni tentativo di darne una concreta realizzazione, per paradosso sono stati invece la rampa di lancio sulla quale ogni populismo ha potuto arrampicarsi per colonizzare ogni spazio della vita pubblica italiana.

Questo è potuto accadere soprattutto perché a imporre al proprio progetto politico una connotazione di natura populista fu lo stesso Berlusconi, fin dall’inizio della sua avventura politica. Alla base del suo agire c’era infatti l’idea che vi fosse un rapporto diretto tra lo stare in carica del governo e la volontà del popolo. Lo affermò esplicitamente già nel 1994 nel discorso che tenne alla camera poco prima che il suo primo governo cadesse per il venir meno dell’appoggio della Lega Nord di Umberto Bossi. Per la verità, questa teoria non trova riscontro ancora oggi nella costituzione, la quale prevede invece che il popolo eserciti la sovranità “nelle forme e nei limiti” previsti dalla costituzione stessa, che sono quelli propri delle democrazie parlamentari. E tuttavia con Berlusconi l’idea di una relazione diretta tra leader e popolo si afferma decisamente. E con ciò cambia la storia politica italiana, chiudendo un cerchio che si era aperto con la stagione referendaria dei primi anni novanta del secolo scorso, quella che portò all’introduzione del sistema elettorale uninominale maggioritario, e che a sua volta era figlia della crisi del sistema politico italiano manifestatasi drammaticamente a cominciare dalla fine degli anni ottanta.

Erano gli anni nei quali il paese, scosso dalle stragi mafiose del 1992 e del 1993 e dalle inchieste giudiziarie della procura di Milano sulla corruzione, provava a fare i conti con il novecento. I vecchi partiti popolari vennero spazzati via. Ed è allora che Berlusconi inventa e costruisce Forza Italia, un partito politico a propria immagine e somiglianza, si presenta alle elezioni e le vince. Tra il 18 e il 20 maggio 1994 ottiene la fiducia di senato e camera. Il suo primo governo durò in carica soltanto pochi mesi, ma nei successivi vent’anni Berlusconi di governi ne guidò altri tre, e lo fece come leader indiscusso di una destra della quale è riconosciuto fondatore.